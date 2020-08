Shakira zdradza, dlaczego nie wzięła ślubu z Gerardem Pique

W rozmowie ze stacją CBS Shakira zdradziła, dlaczego nadal nie wyszła za Gerarda Pique. Wokalistka przyznała, że bycie wciąż dziewczyną piłkarza sprawia, że ten musi być na niej bardziej skupiony.

Shakira i Gerard Pique są ze sobą od dziewięciu lat /Robert Marquardt /Getty Images

43-letnia wokalistka oraz 33-letni piłkarz Barcelony są ze sobą od 2011 roku. Para poznała się na planie teledysku "Waka Waka (This Time For Africa)" i od razu wpadli sobie w oko. Gwiazdorska para jest ze sobą ponad dziewięć lat i ma dwóch synów - Milana i Sashę.



Clip Shakira Waka Waka (This Time For Africa) ft. Freshlyground

Para przez te wszystkie lata nie zdecydowała się na ślub. Powody tej decyzji w najnowszym wywiadzie ze stacją CBS zdradziła wokalistka. Shakira wprost przyznała, że nie śpieszy jej się do bycia "panią Pique".

"Nie jesteśmy małżeństwem. Prawdę mówiąc, małżeństwo mnie przeraża. Nie chcę, aby on (Pique - przyp. red.) widział mnie w roli żony. Wolę, aby wciąż widział we mnie swoją dziewczynę i kochankę" - tłumaczyła.

"To trochę jak zakazany owoc. Wciąż każe mu być gotowym. Chcę, aby myślał, że wszystko jest możliwe w zależności od jego zachowania" - przyznała.

Zdjęcie Shakira i Gerard Pique / Isaac Brekken/Billboard Awards 2014 / Getty Images

Gwiazda została również zapytana m.in. o to, czym dla niej jest pisanie muzyki (Shakira bierze czynny udział w tworzeniu niemal każdego swojego utworu).

Kolumbijka odrzekła, że pisanie muzyki jest dla niej niczym wizyta u psychologa. "To terapeutyczne doznanie, oczyszczające. Zdarza mi się być niespokojna i nie wiem, co mi jest. Wtedy myślę - potrzebuję tylko kartki papieru i długopisu lub komputera i zaczynam pisać. Potem słowa ubieram w muzykę. Myślę, że to coś naprawdę pięknego.



Shakira do tej pory nagrała 16 albumów studyjnych, które na całym świecie rozeszły się w nakładzie ponad 80 milionów egzemplarzy. Wraz ze swoim partnerem magazyn "Forbes" nazwał ich w maju 2020 roku jedną z najbardziej wpływowych par na świecie. Na początku tego roku wraz z Jennifer Lopez, Shakira była gwiazdą w przerwie 54. Super Bowl.