Shakira pokazała romantyczne zdjęcie. "Razem"

Każde kolejne zdjęcie udostępnione przez Shakirę wywołuje zachwyt u fanów. Teraz pokazała romantyczne zdjęcie z ukochanym.

Shakira wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie /GADE / BACKGRID / Agencja FORUM

43-letnia wokalistka oraz 33-letni piłkarz Barcelony, Gerard Pique, są ze sobą od 2011 roku.

Reklama

Para poznała się na planie teledysku "Waka Waka (This Time For Africa)" i od razu wpadli sobie w oko. Gwiazdorska para jest ze sobą ponad dziewięć lat i ma dwóch synów - Milana i Sashę. Przez te wszystkie lata nie zdecydowali się na ślub. Powody tej decyzji w najnowszym wywiadzie ze stacją CBS zdradziła wokalistka. Shakira wprost przyznała, że nie śpieszy jej się do bycia "panią Pique".

"Nie jesteśmy małżeństwem. Prawdę mówiąc, małżeństwo mnie przeraża. Nie chcę, aby on (Pique - przyp. red.) widział mnie w roli żony. Wolę, aby wciąż widział we mnie swoją dziewczynę i kochankę" - tłumaczyła.

"To trochę jak zakazany owoc. Wciąż każe mu być gotowym. Chcę, aby myślał, że wszystko jest możliwe w zależności od jego zachowania" - przyznała.

Shakira rozpoczęła trasę "El Dorado" - Hamburg, 3 czerwca 2018 r. 1 / 7 Zobacz zdjęcia Shakiry z pierwszego koncertu w ramach światowej trasy "El Dorado" Źródło: AFP Autor: dpa / Daniel Reinhardt udostępnij

Teraz spędzają czas na wakacjach na Malediwach. Piosenkarka udostępniła wspólne zdjęcie z partnerem. Podpisała je jednym słowem: "Razem".