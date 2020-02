Spektakularny występ Jennifer Lopez i Shakiry podczas 54. Super Bowl [ZDJĘCIA, WIDEO]

Gwiazdy latynoskiego popu – Shakira i Jennifer Lopez – rozgrzały publiczność w trakcie 54. Super Bowl. "To najlepszy występ podczas finału w historii" – pisała oglądająca występ wokalista Ally Broke.

Jennifer Lopez i Shakira podczas Super Bowl dały popis swoich umiejętności /Kevin Winter /Getty Images

Jeszcze przed samym występem Shakira i Jennifer Lopez zapowiadały spektakularny show, jakiego podczas Super Bowl jeszcze nie było. Jak się okazało nie były to słowa rzucone na wiatr. Wokalistki zaprezentowały przyciągające wzrok widowisko ze sztucznymi ogniami i skomplikowanymi choreografiami.

Jennifer Lopez i Shakira podczas koncertu w przerwie 54. Super Bowl 1 / 21 Jennifer Lopez podczas Super Bowl Źródło: Getty Images Autor: Jeff Kravitz udostępnij

Obie gwiazdy podczas swoich setów wykonały swoje największe przeboje. Shakira zaśpiewała (chociaż nie uniknęła oskarżeń o playback): "She Wolf", "Whenever, Whatever", "Chantaje", "Hips Don’t Lie" i "Waka Waka". Podczas występu Lopez można było usłyszeć: "Jenny From The Block", "Ain’t It Funny", "Waiting For Tonight", "Booty", "On The Floor" i "Let’s Get Loud".

Podczas koncertu nie zabrakło gości, jednak w przeciwieństwie do poprzednich koncertów podczas Super Bowl, nie przyćmili oni gwiazd. Shakira zaprosiła na scenę Bad Bunny’ego a Jennifer Lopez Malumę. Największą furorą zrobiła jednak 11-letnia córka Lopez, Emma Anthony, która zaśpiewała z nią utwór Let’s Get Loud".

Wideo Shakira & J. Lo's FULL Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show

W pełnym energii show nie zabrakło też politycznych akcentów. W pewnym momencie na scenę wniesiono flagę Stanów Zjednoczonych, a Lopez z córką zaśpiewały fragment utworu "Born In The U.S.A." Bruce’a Springsteena. W tym momencie flaga została odwrócona i pokazano flagę Portoryko, terytorium należącego do Stanów, przypominając, że jego mieszkańcy to również amerykańscy obywatele i powinno traktować się ich z takim samym szacunkiem.

Widowisko zaprezentowano przez Lopez i Shakirę rzuciło na kolanach wielomilionową widownię oraz inne gwiazdy.

"J.Lo i Shakira i wszyscy ich goście byli niesamowici. Co za zabawa. Tańczyłam i śmiałam się przez cały czas. Co za silne i seksowne kobiety!" - chwaliła duet Lady Gaga, która sama dała koncert w trakcie Super Bowl trzy lata temu.

"Najlepszy występ podczas Super Bowl w historii. Wow! Tak wygląda pisanie historii" - pisała Ally Brooke z Fifth Harmony.

"Te dwie piękności pozamiatały" - napisała Kim Kardashian. "Mogłabym oglądać Shakirę i J.Lo cały czas" - skomentowała Olivia Munn.



Zgodni co do występu byli komentujący dziennikarze. "To jeden z najlepszych występów, jaki mam w pamięci" - stwierdził Patrick Ryan z "USA Today". "Najlepszy występ od show Prince'a z 2007 roku" - pisał Greg Kot z "Chicago Tribune".