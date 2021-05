Selena Gomez zagra w thrillerze psychologicznym. Sama zmagała się z problemami

29-letnia gwiazda wystąpi w produkcji „Spiral” opowiadającej o uzależnionej od mediów społecznościowych influencerce, której ciało - dosłownie - zaczyna się rozpadać. Producentem obrazu będzie raper Drake, który wcześniej przyłożył rękę do sukcesu serialu „Euforia”.

Selena Gomez jest popularną aktorką i piosenkarką /Tibrina Hobson/Getty AFP /East News

Reklama

Film wyreżyseruje 28-letnia kanadyjska artystka Petra Collins, dla której będzie to debiut w pełnym metrażu. Wcześniej pracowała z Seleną Gomez przy teledysku do piosenki "Fetish". Współpracę może ułatwić to, że obie panie prywatnie się przyjaźnią.

Reklama

Temat thrillera psychologicznego "Spiral" powinien być bliski Selenie. Ta bowiem od trzech lat unika mediów społecznościowych, bo przeraża ją wszechobecny tam język nienawiści.

Ma za sobą także pobyt w klinice w 2016 roku, gdzie walczyła z uzależnieniem od informacji. Dopiero po terapii nauczyła się rozpoczynać dzień szklanką wody, a nie nerwowym sprawdzaniem powiadomień z Facebooka i Instagrama.

Swoimi profilami na Instagramie i Twitterze (w pierwszym medium śledzi ją 222 mln obserwatorów, a w drugim 65 mln) zarządza za pośrednictwem asystentki. Sama jednak pisze teksty postów i wybiera zdjęcia.

Instagram Post

Obecnie Gomez pracuje w Nowym Jorku na planie serialu komediowego "Only Murders In The Building", w którym występuje obok Steva Martina i Martina Shorta. 10-odcinkowa produkcja trafi w tym roku na platformę Hulu.