Selena Gomez przeszła metamorfozę. "Nie wierzę, co za zmiana"

Selena Gomez zaskoczyła swoich fanów spektakularną przemianą. Zdecydowała się na radykalną zmianę fryzury.

Selena Gomez zdecydowała się na radykalne zmiany /James Devaney/GC Images /Getty Images

Selena Gomez rozpoczęła karierę, jako aktorka i piosenkarka w wieku siedmiu lat w serialu dla dzieci "Barney i przyjaciele". Później zagrała w wielu produkcjach Disneya. W wieku 16 lat podpisała kontrakt płytowy z Hollywood Records. Jej debiutancki album "Kiss & Tell" nagrany z grupą The Scene ukazał się we wrześniu 2009 roku, promowała go piosenka "Falling Down".



Jej szybko rozwijającą się karierę przerwały jednak problemy zdrowotne. W 2014 roku zdiagnozowano u niej tocznia. Wokalistka o swoich kłopotach ze zdrowiem opowiedziała przy okazji premiery płyty "Revival". Kolejne komplikacje pojawiły się w 2016 roku.

Selena była zmuszona przerwać światową trasę koncertową, gdyż miała problemy natury psychicznej - cierpiała na napady lęku i paniki oraz depresję.

"Odkryłam, że lęki, napady paniki i depresja mogą być skutkami tocznia. Chcę żyć aktywnie i koncentrować się na moim zdrowiu i szczęściu, dlatego najlepszym wyjściem w tej sytuacji jest tymczasowe wyłączenie się z życia na scenie" - oznajmiła.

Przełomowy dla Gomez okazał się 2019 rok. Wokalistka co prawda nie wydała w tym czasie płyty, a fani musieli pocieszyć się jej dwoma singlami, jednak gwiazda zaczęła coraz częściej pojawiać się w mediach.



Teraz pozostaje w stałym kontakcie z fanami, między innymi dzięki mediom społecznościowym. Jej ostatnie zdjęcie mocno zaskoczyło jej odbiorców. Wokalistka i aktorka zawsze zachwycała ciemnymi włosami. Po wielu latach zdecydowała się na zmianę - przefarbowała włosy na jasny blond.

Fani nie mogli wyjść z podziwu. "Gdyby nie oznaczenie, to bym nie poznała", "To Selena! Nie wierze, co za zmiana", "Jaka zmiana. Odważnie" - pisali w komentarzach.