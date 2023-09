Przypomnijmy, że problemy zdrowotne Ozzy'ego Osbourne'a ( posłuchaj! ) trwają już od lat. Ostatnio musiał odwołać ogłoszony już występ na październikowym festiwalu Power Trip w Kalifornii. "Coachella dla fanów metalu" odbędzie się w dniach 6-8 października. Księcia Ciemności u boku Tool, Metalliki, Iron Maiden, Guns N' Roses i dawno niewidzianego na żywo AC/DC zastąpi brytyjska legenda heavy metalu - Judas Priest.

Ozzy Osbourne choruje od lat. Co mu dolega?

W czerwcu 2022 roku przeszedł operację, podczas której naprawiono uszkodzone elementy naprawcze zamontowane w kręgosłupie po niemal śmiertelnym wypadku na quadzie w 2003 roku. Elementy trzeba było poprawić po upadku muzyka w jego sypialni w 2019 roku. To wtedy problemy z poruszaniem zaczęły się pogłębiać.

"Chirurg powiedział mi, że jeśli nie będę miał operacji, to powstanie duża szansa, że będę sparaliżowany od szyi w dół" - ujawnił Osbourne. Należy dodać, że w ostatnich latach wokalista walczył również z poważną infekcją dłoni. Zdiagnozowano u niego również chorobę Parkinsona.

W ostatnich miesiącach artysta jest widywany na spacerach w okolicy swojego domu - wychodzi na nie z pomocą opiekunki.

W pierwszym odcinku nowego sezonu podcastu "The Osbournes" Ozzy przekazał najnowsze wieści o swoim zdrowiu. W najbliższym czasie czeka go kolejna, już czwarta operacja kręgosłupa.



"Mam problem z dolną częścią pleców. Szyja została naprawiona, ale poniżej szyi są dwa kręgi - w miejscu, gdzie uderzył mnie quad, one rozpadły się, nic z nich nie zostało" - opowiada 74-letni rockman.

Jego syn Jack Osbourne zaczął dopytywać, czy lekarze dokonają operacji połączenia dysków kręgowych. "Nie mam cholernego pojęcia, co będą robić" - odparł w swoim stylu Ozzy. Jego żona i menedżerka Sharon Osbourne uzupełniła, że nie są pewni medycznej terminologii.

"Jedyne co wiem, to że bardzo cierpię i odczuwam duży dyskomfort" - podkreślił wokalista Black Sabbath (grupa zakończyła działalność w 2017 r. po pożegnalnej trasie koncertowej).



