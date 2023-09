Ozzy Osbourne ( posłuchaj! ), jego żona Sharon Osbourne oraz dzieci (Kelly Osbourne i Jack Osbourne) zamierzają dzielić się swoimi rodzinnymi historiami - razem i każde osobno - jak zadeklarowali w zapowiedzi.

Sezon "The Osbournes" będzie liczył 20 odcinków, w których członkowie rodziny mają opowiedzieć m.in. o romansach, chirurgii plastycznej, muzyce, zjawiskach paranormalnych i "prawdziwej zbrodni". Wszystko to w kontekście przeprowadzki Ozzy’ego i Sharon z Los Angeles do Wielkiej Brytanii.

Może być kontrowersyjnie, bo - jak w wywiadzie dla "Rolling Stone" zapowiedziała Kelly: "To nie jest program telewizyjny. Możemy mówić lub robić, co chcemy". Sharon stwierdziła z kolei: "To naturalne, że rozmawiamy cały czas. Dlaczego więc nie zrobić z tego podcastu? Utrzymywałam się z mówienia i wpędzania się w kłopoty, więc równie dobrze mogę to kontynuować".

W programie odmówiła występu najstarsza córka Ozzy'ego i Sharon - Aimee Osbourne. Jest w tym konsekwentna, bo - jak wyjaśniła we wcześniejszych latach, gdy kontestowała rodzinne reality show (o tym samym tytule), nadawane w MTV od 2002 do 2005 roku - żenuje ją sprzedawanie prywatności i woli skupić się na własnej karierze muzycznej.

Przypomnijmy, że ostatnie miesiące nie są łaskawe dla Ozzy'ego, który zdecydował o odroczeniu planów powrotu na scenę. Choć bardzo zależało mu, by wystąpić na październikowym festiwalu Power Trip, na którym zagrają największe gwiazdy ciężkich brzmień, to Osbourne zostanie w domu. Przyczyną są jego niekończące się problemy zdrowotne.

Przypomnijmy, że "Coachella dla fanów metalu" odbędzie się w dniach 6-8 października. Księcia Ciemności u boku Tool, Metalliki, Iron Maiden, Guns N' Roses i dawno niewidzianego na żywo AC/DC zastąpi brytyjska legenda heavy metalu - Judas Priest.



"Przede wszystkim chcę podziękować moim fanom, mojemu zespołowi i mojej ekipie za ich bezwarunkową lojalność i ciągłe wsparcie" - skierował słowa do swoich miłośników 74-letni wokalista. "Kocham was wszystkich i do zobaczenia wkrótce. Z Bogiem, Ozzy" - napisał.

Ozzy Osbourne choruje od lat. Co mu dolega?

W czerwcu 2022 roku Ozzy przeszedł operację, podczas której naprawiono uszkodzone elementy naprawcze zamontowane w kręgosłupie po niemal śmiertelnym wypadku w 2003 roku. Elementy trzeba było poprawić po upadku muzyka w jego sypialni w 2019 roku. To wtedy problemy z poruszaniem zaczęły się pogłębiać.

"Chirurg powiedział mi, że jeśli nie będę miał operacji, to powstanie duża szansa, że będę sparaliżowany od szyi w dół" - ujawnił Osbourne. Należy dodać, że w ostatnich latach wokalista walczył również z poważną infekcją dłoni. Zdiagnozowano u niego również chorobę Parkinsona.

