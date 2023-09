Aimee Osbourne urodziła się we wrześniu 1983 roku. To najstarsza córka Ozzy'ego (sprawdź!) i Sharon Osbourne'ów.



Od zawsze unikała rozgłosu, jako jedyna z rodziny nie zdecydowała się na udział w reality show "The Osbournes". Pierwszy odcinek programu został wyemitowany w 2002 roku, ostatni natomiast - w 2005 roku.

40-latka wypowiadała się dość krytycznie na temat sławnej rodziny i wprost stwierdziła, że nie widziała się jako gwiazda reality show "Rodzina Osbourne'ów".



"Dorastałam, mając dość znanego tatę i zawsze bardzo ceniłam sobie prywatność w tej rodzinie" - powiedziała w audycji w stacji radiowej WAXQ. "Mam swoją moralność, wiem kim jestem, nie chciałam być tylko nastolatką ze słynnej rodziny" - tłumaczyła.



Osbourne tłumaczyła również, że nie chciała pojawiać się w reality show, gdyż od zawsze marzyła o karierze muzycznej, a pojawienie się w takim programie, na zawsze przypięło by jej łatkę córki Ozzy’ego.



Córka Ozzy'ego Osbourne'a odcięła się od rodziny. "Całkowicie się różnimy"

"Chcę być piosenkarką, a wtedy czułam, że gdybym została w rodzinie, od razu sklasyfikowano by mnie jako jej integralną część" - wyjaśniała.

W jednym z odcinków programu stacji CBS "The Talk" jej mama, Sharon Osbourne, przyznała, że czuje się winna decyzji córki o opuszczeniu domu.

"Wiem, że zrobiła to z powodu tego serialu, który doprowadzał ją do szaleństwa. Czuła, że nie chce dorastać przed kamerą. Nienawidziła tego pomysłu; był dla niej przerażający. Dlatego odeszła, a ja każdego dnia żałuję, że tak się stało" - wyznała żona Ozzy'ego.

Kelly Osbourne przyznała natomiast, że nie utrzymuje kontaktów z siostrą. "Nie rozmawiamy. Całkowicie się różnimy. Ona nie rozumie mnie, a ja jej" - przyznała szczerze.



Zdjęcie Aimee Osbourne w 2020 roku / Jamie McCarthy / Getty Images

Kariera Aimee Osbourne. Nie poszła śladami ojca

W 2010 roku zaczęła komponować jako ARO. Z własnym zespołem zadebiutowała pięć lat później (posłuchaj!). Córka "mrocznego księcia", kojarzonego z ciężkim rockiem i muzyką metalową, obrała inną ścieżkę, stawiając na elektronikę i pop. Wśród swoich inspiracji Aimee wymieniała m.in. PJ Harvey, Massive Attack i Kate Bush.

Grupa córki Ozzy’ego zagrała zaledwie trzy koncerty, wydała kilka singli, a w 2020 roku doczekała się wydania debiutanckiego albumu pt."Vacare Adamare". Płytę promował utwór "House Of Lies".

"Opowiada o tym, jak czujesz więź z kimś, z kim nie chciałbyś jej czuć. Mówisz sobie, że cię tam nie ma, ale wciąż tam jesteś" - tak wokalistka opowiadała o piosence.

Aimee próbowała też sił w branży aktorskiej. Zadebiutowała w filmowej adaptacji "Wichrowych wzgórz" z 2003 roku.

O krok od tragedii

W 2022 roku - w jednym ze studiów nagraniowych w Hollywood, gdzie pracowała Aimee - wybuchł ogromny pożar (gasiło go 80 strażaków). Wokalistka cudem uszła z życiem, a uratował ją współpracujący z nią raper i producent Jamal Raid. W studiu zginął inny producent - Nathan Avery Edwards.