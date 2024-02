Sara James nie kryje uśmiechu w zimowej szarudze. Nowa piosenka "Blue" w trzech wersjach

Sara James ( zobacz! ) jest jedną z najpopularniejszych młodych artystek w Polsce. Po udziale w Eurowizji Junior 2021, a także zyskaniu dużego rozgłosu w amerykańskim "Mam talent" rok później, jej kariera nie stoi w miejscu. Co rusz wydaje nowe piosenki, a jej grono fanów tylko się powiększa.

Końcem ubiegłego roku młoda wokalistka postanowiła zrobić sobie krótką przerwę od anglojęzycznego repertuaru i podarować swoim fanom pierwszy od ponad roku autorski utwór po polsku. Wówczas wydała utwór "Dziś mnie mija cały świat" we współpracy z raperem Szczylem.

23 lutego premierę miała miejsce nowa piosenka wokalistki - tym razem w języku angielskim i nagrana w aż trzech wersjach. W jednej śpiewa solo, a w pozostałych z dwoma, różnymi gośćmi. Jedna wersja "Blue" powstała przy udziale belgijskiego wokalisty Berre, a druga nagrana została ze szwedzką wokalistką LOVĄ.

Najnowszy singiel Sary James wpisuje się w nieco spowolniony rytm zimowego dnia i zewnętrzną szarugę. "Blue" to emocjonalna ballada, w której młodziutka artystka opowiada historię uczucia nie zawsze łatwego, lecz niezwykle wartościowego. W przekazie utworu można odnaleźć własne doświadczenia, niekoniecznie tylko te romantyczne, ale także te towarzyszące przyjaźni i poczuciu przywiązania do drugiej osoby.

Utwór "Blue" powstał we współpracy z producentem i kompozytorem Johnem Samuelem, którego Sara poznała w Stanach Zjednoczonych. To nie pierwszy wspólny utwór tej dwójki - Samuel jest również współautorem i producentem singla "CTRL ALT DEL", który ukazał się w ubiegłym roku.



Do utworu "Blue" powstał także klimatyczny teledysk, za którego powstanie odpowiada reżyserka Kasia Grabek i ekipa SHOOT ME.



Sara James - gwiazda młodego pokolenia

Mimo młodego wieku (w tym roku skończy 16 lat), Sara ma na koncie wiele sukcesów, o których jej starsi w branży koledzy mogą tylko pomarzyć. W ostatnim czasie zgarnęła Fryderyka za Fonograficzny Debiut Roku i zadebiutowała na scenie Opery Leśnej w Sopocie podczas Polsat SuperHit Festival 2023 .

Wcześniej wygrała program "The Voice Kids" , a także zajęła drugie miejsce w Eurowizji Junior 2021 . Występ w amerykańskiej edycji "Mam talent" z piosenką "Rocket Man" stał się viralem, który błyskawicznie obiegł sieć. Słynny juror tego show Simon Cowell postanowił wziąć Sarę pod swoje skrzydła.

- To jest coś, czego ja sama w sobie też nie pojmuję trochę i często po prostu trzeba mnie uszczypnąć, bo to jest coś pięknego i niesamowitego i nigdy w życiu, jakby ktokolwiek zapytał mnie 2 lata temu, czy mogę robić takie cudowne rzeczy, jakie robię teraz - dawać ludziom radość, nagrywać piosenki i widzieć uśmiechy na twarzach ludzi, którzy przychodzą na te koncerty, i te wyświetlenia i to wszystko. Niesamowite i dziękuję wam bardzo, bo to dzięki wam - powiedziała Sara James w rozmowie z Interią.

To nie pierwszy międzynarodowy duet Sary James

W lipcu ubiegłego roku wokalistka nawiązała współpracę z czeską gwiazdą - Benem Cristovao. Poznali się podczas międzynarodowego obozu dla twórców, a efektem jej była piosenka "Brighter Day". "Wystarczy jedno przesłuchanie i będziesz nucić ten utwór cały dzień" - zapowiadali utwór artyści.

Do piosenki powstał imprezowy klip, który zarejestrowano w czeskiej Pradze. Teledysk wyprodukowała ekipa SeeYa, a za reżyserię odpowiadała Nicolas Sand. Zdjęcia zrealizowano w przestrzeni X10 oraz w hali targowej w dzielnicy Holešovice.

Autorami singla "Brighter Day" są Ben oraz uznany niemiecki duet producencki FriendsFromCollege. Polka śpiewa drugą zwrotkę. "Sara to olbrzymia charyzma i talent, który zdarza się raz na 50 lat. Dodała tej piosence magicznego elementu. Jestem przeszczęśliwy, że mogliśmy współpracować" - mówił przy okazji premiery Cristovao.

36-letni syn Czeszki i Angolczyka wcześniej występował pod pseudonimem Benny Cristo. Trzykrotnie wyprzedał największą halę koncertową w kraju (O2 Arena w Pradze, 15 tys. miejsc). Ostatnio razem z Tribbsem zaprezentował się podczas otwarcia Igrzysk Europejskich 2023 w Krakowie.