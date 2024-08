sanah , a właściwie Zuzanna Grabowska , ma dopiero 27 lat, a osiągnęła już bardzo wiele w branży muzycznej. Polacy usłyszeli o niej kilka lat temu za sprawą hucznego przeboju "Szampan" . Obecnie nie ma w kraju osoby, która nie potrafiłaby zanucić chociaż fragmentu któregoś z jej hitów. Wyprzedaje liczne koncerty - nawet te, które odbywają się na największych stadionach w Polsce. Mimo to o artystce w dalszym ciągu jest cicho poza granicami naszego kraju. Czyżby niedługo miało się to zmienić?

sanah właśnie połączyła siły z gwiazdorem międzynarodowego formatu, który ma na swoim koncie trasę koncertową po całym świecie. Jednocześnie jest synem jednego z najbardziej cenionych i najważniejszych wykonawców w dziejach. Mowa tutaj o Matteo Bocellim , synu Andrei Bocellego . Polska artystka niedawno wkroczyła wraz z nim do studia nagraniowego i stworzyła duet, zatytułowany "Falling Back" . Singiel będzie miał swoją premierę niebawem, natomiast światowej sławy wokalista już podzielił się jego zapowiedzią w sieci.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza współpraca sanah z zagranicznym wykonawcą. Polska wokalistka dała się poznać międzynarodowej publiczności przed laty, dzięki duetowi z Mattem Duskiem. Artysta chętnie podejmuje się współprac z naszymi rodzimymi muzykami, m.in. z Andrzejem Piasecznym, Margaret czy Edytą Górniak. Utwór "Rich In Love", który nagrał wraz z sanah, został wydany jeszcze zanim piosenkarka była jedną z najpopularniejszych gwiazd w kraju.