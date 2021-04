sanah prezentuje teledysk "etc. (na disco)". Takiej Irenki jeszcze nie znamy

Znana z wielkiego przeboju "Szampan" (ponad 59 mln odsłon) wokalistka sanah prezentuje kolejną zapowiedź swojego drugiego albumu "Irenka". Do sieci trafił teledysk "etc. (na disco)".

sanah szykuje swój drugi album /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN /East News

Nazywa się ją muzycznym objawieniem roku i fenomenem w branży, a jej utwór "Szampan" ( sprawdź! ) nucą wszyscy. Sanah, czyli Zuzanna Jurczak, ukończyła Uniwersytet Muzyczny w Warszawie, grała w orkiestrze, a w maju 2020 r. wydała swoją debiutancką płytę "Królowa dram" ( sprawdź tytułową piosenkę! ).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. sanah o tremie przed występami INTERIA.PL

Popularność zaczęła zdobywać w serwisie YouTube, gdzie publikowała swoje kolejne single. Najpopularniejszy z nich - "Szampan" - ma ponad 59 milionów wyświetleń. Z kolei "Melodia" ma ponad 49 mln odsłon.

Album "Królowa dram" okazał się wielkim sukcesem debiutantki - wydawnictwo uzyskało status podwójnej platyny za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy.



Jesienią 2020 r. ukazała się EP-ka "Bujda" z hitem "No sory", a równo rok od premiery debiutu, 7 maja w ręce fanów trafi drugi album studyjny sanah.

"Irenka" (zdrobnienie od drugiego imienia wokalistki) zapowiadany jest jako kolejny rozdział w karierze jednej z najpopularniejszych ostatnio polskich wokalistek.

Clip sanah Szampan

Sprawdź tekst piosenki "Szampan" w serwisie Teksciory.pl

"Wszystkie utwory układają się tu w historię tytułowej postaci przepełnioną pięknem i autentycznością - jak okładka płyty, gdzie na darmo doszukiwać się śladów retuszu" - czytamy.

Do promocji materiału wybrano singel "Ale jazz!" nagrany w duecie z wokalistą Bitaminy, Vito Bambino. Teledysk ma już ponad 41 mln odsłon.

Clip sanah Ale jazz! - & Vito Bambino

Teraz pojawił się teledysk do singla "etc. (na disco)". To ukłon w stronę nieoczywistej elektroniki - nie pierwszy, jeżeli przypomnimy sobie "Proszę pana" z 2019 roku - ale zdecydowanie bardzo spektakularny.

Album "Irenka" zawierać będzie także bardziej 'sanahową' wersję utworu - ale tę usłyszymy dopiero w momencie premiery całej płyty.