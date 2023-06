57-letnia obecnie Samantha Fox zaczynała karierę jako modelka topless w brytyjskiej gazecie "The Daily Sun". Dzięki zdobytej wówczas popularności (po latach wybrano ją "dziewczyną ze strony 3 wszech czasów") mogła podpisać kontrakt z wytwórnią muzyczną.



Jej kariera rozpoczęła się w czasie, gdy przyszła gwiazda lat 80., uczęszczała jeszcze do szkoły katolickiej. Na pozowanie topless zgodzili się jej rodzice, jednak niezbyt dobrze przyjęto to w konserwatywnej placówce.



Reklama

"Wyrzucili mnie. Niegrzeczna dziewczynka w katolickiej szkole. Siostry zakonne nie były zadowolone" - wspominała Samantha w programie "Loose Women". Fox dodała jednak, że musiała wrócić do szkoły, aby pozdawać egzaminy A-Levels (odpowiednik polskiej matury).

Samantha Fox - kariera muzyczna, największe przeboje

Wokalistce udało się umieścić trzy single w Top 10 brytyjskiej listy przebojów: "Touch Me (I Want Your Body)", "Do Ya, Do Ya (Wanna Please Me)" oraz "Nothing's Gonna Stop Me Now".

Popularnością cieszyły się jej trzy pierwsze płyty z lat 80., w kolejnych dekadach jednak zupełnie przepadła - w sumie wydała jeszcze cztery studyjne albumy, które przeszły bez echa. Fox regularnie pojawia się też na koncertach gwiazd lat 80., często występuje również w Polsce na koncertach tematycznych, ale również telewizji, m.in. w programie "Jaka to melodia?".



Ostatnią piosenkę - "Hot Boy" - Fox wypuściła w 2018 roku. W ostatnich latach częściej jest za to uczestniczką programów telewizyjnych, występowała m.in. w celebryckim "Big Brotherze". Podczas pandemii koronawirusa wokalistka ogłosiła, że jest zainteresowania stworzeniem serialu opowiadającego o jej barwnej karierze.



"W mojej koncepcji serialu są trzy różne Samanty - dzieciak, dziewczyna, która pozowała topless i ta najstarsza. Chciałabym, aby teraźniejszą mnie zagrał ktoś pokroju Sharon Stone. Byłabym tym zachwycona, to byłoby znakomite" - mówiła.

Zdjęcie Samantha Fox / Mohamed Lounes / Getty Images

Samantha Fox i David Cassidy

Pod koniec 2017 roku Samantha Fox ujawniła, że zmarły David Cassidy molestował ją seksualnie, gdy miała 19 lat. Według jej relacji aktor i wokalista zaatakował ją w restauracyjnej łazience - złapał ją za pierś i wsunął rękę pod sukienkę.

"To mnie zszokowało. Byłam ogromną fanką 'The Partidge Family' (serial, w którym grał Cassidy - przyp. red.). Miałam ogromny plakat Cassidy'ego nad łóżkiem i całowałam go, gdy kładłam się spać. Kiedy złapał mnie i wepchnął mi język do gardła, kopnęłam go z kolana w krocze i myślę, że zrobiłabym to także dziś" - opowiedziała "The Daily Star Sunday".

Clip Samantha Fox I Wanna Have Some Fun

Coming out Samanthy Fox

Pogłoski o homoseksualnej orientacji Samanthy Fox zaczęły pojawiać się pod koniec lat 90. (wcześniej wokalistka związana była z m.in. Paulem Stanleyem z grupy Kiss). Wówczas Fox mieszkała pod jednym dachem z Cris Bonacci, byłą gitarzystką zespołu Girlschool.

W 2003 roku brytyjska wokalistka potwierdziła, że jest w związku z kobietą. "Spałam z innymi kobietami, ale nie byłam zakochana przed poznaniem Myry Stratton. Ludzie mówią, że jestem homoseksualistką... Ja nie wiem, kim jestem. Wiem jedynie, że kocham Myrę. Chciałabym spędzić z nią resztę życia" - mówiła w jednym z wywiadów.

Stratton (która była jej menedżerką) zmarła w 2015 r. na raka w wieku 60 lat. Rok później wokalistka zaczęła spotykać się ze swoją tour menedżerką, pochodzącą z Norwegii Lindą Olsen.

Historia związku Samanty Fox i Lindy Olsen

W walentynki 2020 r. Samantha Fox poprosiła młodszą o osiem lat partnerkę o rękę. "Sam i Linda są razem szczęśliwe i chcą być ze sobą razem do końca życia" - donosił tabloid "The Sun".



Para wzięła ślub 19 czerwca 2022 roku. Ceremonia odbyła się w Epping Forest. Para młoda na ślub przyjechała przyozdobioną, białą taksówką. Fox na ceremonii pojawiła się w sukni z białym welonem, ale podkreślającym również jej dekolt i brokatowych butach.

Z okazji pierwszej rocznicy ślubu Samantha złożyła życzenia swojej żonie.

"Jest nie tylko piękna, ale jest kobietą, która jest tak kochająca, miła, zabawna i jest moją wieczną bratnią duszą. Słowa nie wyrażą tego, jak bardzo cię kocham i nie mogę się doczekać, aby spędzić z tobą resztę życia" - napisała wokalistka.