Siostra Samanthy Fox - Vanessa - zmarła 4 marca w szpitalu. Miała 50 lat. Kobieta na oddział intensywnej terapii trafiła kilka dni wcześniej po zawale serca. W placówce wprowadzono ją w stan śpiączki. Niestety lekarzom nie udało się uratować jej życia.

Samantha Fox i Vanessa były ze sobą mocno zżyte. Utrzymywały bliskie relacje i w każdej sytuacji mogły na siebie liczyć. Według brytyjskich mediów, gdy Vanessa trafiła do szpitala, starsza siostra codziennie ją odwiedzała.

Po śmierci siostry Samanta ograniczyła się do krótkich podziękowań dla personelu. Dopiero 10 dni później zdecydowała się napisać wzruszające pożegnanie w mediach społecznościowych.

"Moja młodsza siostra i ja jesteśmy przytłoczone wszystkimi kondolencjami z waszej strony i wyrazami wsparcia. Dziękuję za bycie od zawsze po mojej stronie. Widzę Vanessę śmiejącą się do nas z góry, która docenia wasze wyrazy miłości i modlitwy. Kocham cię Vanessa, na zawsze będziesz w moim sercu, nigdy nie przestanę cię kochać, bardzo mi cię brakuje, ale wiem, że kiedyś się spotkamy. Spoczywaj w pokoju 1972 - 2023" - czytamy.



Instagram Post Rozwiń

Kolejna tragedia w życiu Samanthy Fox

Przypomnijmy, że w 2015 roku Samantha Fox pożegnała swoją partnerkę Myrę Stratton, z którą potwierdziła związek w 2003 roku.

"Z ogromnym smutkiem ogłaszamy odejście Myry Stratton. Była partnerką i menedżerką Samanthy Fox przez ostatnie 16 lat... Dzielnie walczyła z rakiem przez ostatnie 2 lata, ale przegrała swoją bitwę w niedzielę. Samantha prosi o uszanowanie jej prywatności w okresie żałoby" - ogłoszono w komunikacie.

Obecnie Fox jest w związku małżeńskim z Lindą Olsen, z którą wzięła ślub w 2022 roku.

Kim jest Samantha Fox?

56-letnia obecnie Fox zaczynała karierę jako modelka topless w brytyjskiej gazecie "The Daily Sun". Dzięki zdobytej wówczas popularności (po latach wybrano ją "dziewczyną ze strony 3 wszech czasów") mogła podpisać kontrakt z wytwórnią muzyczną. Wokalistce udało się umieścić trzy single w Top 10 brytyjskiej listy przebojów: "Touch Me (I Want Your Body)", "Do Ya, Do Ya (Wanna Please Me)" oraz "Nothing's Gonna Stop Me Now".



Popularnością cieszyły się jej trzy pierwsze płyty z lat 80., w kolejnych dekadach jednak zupełnie przepadła - w sumie wydała jeszcze cztery studyjne albumy, które przeszły bez echa.

Fox regularnie pojawia się też na koncertach gwiazd lat 80., często występuje również w Polsce na koncertach tematycznych, ale również telewizji, m.in. w programie "Jaka to melodia?".

Ostatnią piosenkę - "Hot Boy" - Fox wypuściła w 2017 roku.