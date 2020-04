Samantha Fox zaręczona. Jej wybranka jest o 8 lat młodsza

Według doniesień brytyjskich plotkarskich mediów, gwiazda lat 80. Samantha Fox poprosiła o rękę swoją wybrankę, Norweżkę Lindę Olsen.

Samantha Fox i Linda Olsen są parą od 2016 r. /Stuart C. Wilson /Getty Images

"Sam i Linda są razem szczęśliwe i chcą być ze sobą razem do końca życia" - mówi informator tabloidu "The Sun".

Planowany na lato ślub został na razie przesunięty w czasie w związku z pandemią koronawirusa.

Samantha Fox i Linda Olsen (samotna matka dwójki dzieci) zaczęły spotykać się w 2016 r.

Rok wcześniej wokalistka pożegnała Myrę Stratton, swoją wieloletnią partnerkę i menedżerkę, która zmarła na raka.

W 2018 r. Fox oficjalnie potwierdziła, że jest zakochana w młodszej o osiem lat Norweżce.

"Kiedy się starzejesz, życie płynie coraz szybciej" - mówiła wtedy Samantha Fox.

53-letnia obecnie Fox zaczynała karierę jako modelka topless w brytyjskiej gazecie "The Daily Sun". Dzięki zdobytej wówczas popularności (po latach wybrano ją "dziewczyną ze strony 3 wszech czasów") mogła podpisać kontrakt z wytwórnią muzyczną. Wokalistce udało się umieścić trzy single w Top 10 brytyjskiej listy przebojów: "Touch Me (I Want Your Body)", "Do Ya, Do Ya (Wanna Please Me)" oraz "Nothing's Gonna Stop Me Now".

Popularnością cieszyły się jej trzy pierwsze płyty z lat 80., w kolejnych dekadach jednak zupełnie przepadła - w sumie wydała jeszcze cztery studyjne albumy, które przeszły bez echa. Od czasu do czasu pojawiała się na koncertach wraz z innymi przebrzmiałymi gwiazdami lat 80. (np. podczas Sopot Festival 2008).

Pogłoski o homoseksualnej orientacji Samanthy Fox zaczęły pojawiać się pod koniec lat 90. (wcześniej wokalistka związana była z m.in. Paulem Stanleyem z grupy Kiss). Wówczas Fox mieszkała pod jednym dachem z Cris Bonacci, byłą gitarzystką zespołu Girlschool.

W 2003 roku brytyjska wokalistka potwierdziła, że jest w związku z kobietą. "Spałam z innymi kobietami, ale nie byłam zakochana przed poznaniem Myry Stratton. Ludzie mówią, że jestem homoseksualistką... Ja nie wiem, kim jestem. Wiem jedynie, że kocham Myrę. Chciałabym spędzić z nią resztę życia" - mówiła w jednym z wywiadów.