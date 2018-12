Sam Fender z tytułem Critics' Choice 2019

Brytyjski wokalista, Sam Fender, został tegorocznym zwycięzcą Critics' Choice, nagrody przyznawanej przez brytyjski przemysł fonograficzny.

Sam Fender rozkręca swoją karierę /materiały prasowe

Wcześniej to prestiżowe wyróżnienie brytyjskich krytyków lądowało w rękach takich artystów jak Adele, Florence & the Machine czy Sam Smith.



Sam Fender to młody brytyjski muzyk, który w swojej twórczości nie boi się poruszać trudnych i znaczących tematów społecznych. Muzyk bardzo mocno czerpie ze swoich doświadczeń z Tyneside. Tekstom towarzyszą porywające, napędzające do działania hymny, dzięki którym artysta błyskawicznie wyprzedaje koncerty.



Ostatnim zaprezentowanym singlem Sama Fendera jest "That Sound", do którego powstał teledysk w reżyserii Tima Matti.

Clip Sam Fender That Sound

"'That Sound' to celebracja muzyki, ale również niezbyt subtelny środkowy palec dla wszystkich negatywnie nastawionych osób, które nagle zaczynają się interesować tobą, kiedy ci wychodzi, zwłaszcza w rodzinnych stronach. Muzyka zawsze była obecna w moim życiu i cały czas jest najważniejszą częścią mnie. Pomogła mi nie zboczyć na złą drogę, kiedy byłem dzieciakiem, dała mi naprawdę wyraźny cel oraz pewność siebie, której nie znalazłbym nigdzie indziej" - mówi Fender o swoim utworze.