Rudi Schuberth zniknął z blasku fleszy. Teraz żyje w zgodzie z naturą

Widzowie telewizyjni przez lata mogli podziwiać go w teleturniejach muzycznych. Był też cenionym wokalistą i kabareciarzem. Już od dłuższego czasu unika blasku fleszy. Zaszył się na kaszubskiej wsi i nie planuje wracać do show-biznesu. Co u niego słychać i jak teraz wygląda Rudi Schuberth?