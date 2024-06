Roxie Węgiel jest jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Początki jej kariery sięgają pierwszej edycji programu TVP "The Voice Kids", w której zwyciężyła. Jeszcze większą popularność zyskała dzięki występowi na 16. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w 2018 r., w którym również zajęła pierwsze miejsce.

Roxie Węgiel intensywnie pracuje

Młoda artystka przechodzi właśnie bardzo intensywny czas w swojej karierze. Roxie niedawno zakończyła intensywne treningi taneczne, które miały miejsce przy okazji jej udziału w programie Polsatu "Taniec z gwiazdami". Gwiazda właśnie wróciła do studia i nagrywa nową muzykę, a wielkimi krokami zbliża się także jej trasa koncertowa.

Reklama

Młoda gwiazda nawiązuje wiele współprac reklamowych

Roxie od jakiegoś czasu nawiązuje także różnego rodzaju współprace z markami, które reklamuje w mediach społecznościowych. Na jej Instagramie pojawia się wiele zdjęć, zachęcających do kupna ubrań czy przedmiotów. Gwiazda stara się także udostępniać ujęcia ze swojego życia codziennego. W relacjach regularnie dzieli się z fanami prywatnymi momentami, a także muzycznymi ogłoszeniami. Konto artystki obserwuje obecnie 1,5 mln osób.

Niedawno na Instagramie Roxie Węgiel rozpętała się niemała burza. Artystka opublikowała zdjęcie z sesji reklamowej, na którym siedzi przy basenie, prezentując strój kąpielowy. W komentarzach błyskawicznie pojawiło się wiele negatywnych opinii. Obserwujący zwrócili uwagę na to, jak zdjęcie młodej artystki zostało zretuszowane.

Co napisali internauci w komentarzach pod postem Roxie Węgiel?

"Ktoś tu z photoshopem przesadził", "Nie dość, że oszukujesz nas, to jeszcze siebie", "Zainwestuj w kurs photoshopa, bo coś tu nie gra", "Twoje nogi wyglądają jakby nie miały tekstury a strój był wklejony. Potem małe dzieci myślą, że tak powinno się wyglądać a ty sprzedajesz jakiś fejkowy wyidealizowany obraz", "Ale takiego photoshopa, to jeszcze nie miała. Wklęsła ręka, linia uda i wody wyprostowana od linijki... No nie pykło" - czytamy w komentarzach.

Niektórzy komentujący zarzucili Roxie, że przesadziła z ingerencją w swoją urodę. Według nich artystka przeszła zbyt wiele poprawek i zabiegów korygujących kształty twarzy. "Była bardzo ładna, będąc naturalną, a teraz widać wyraźnie zabiegi, które są naprawdę zbędne" - napisał jeden z obserwujących.