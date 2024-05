27. edycja programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" dla wielu oglądających była jedną z tych najbardziej ekscytujących. Uczestnicy przez długie tygodnie zmagali się z ciężkimi treningami i ważnymi występami, które oglądały miliony telewidzów. Ostatecznie finał skończył się zwycięstwem Anity Sokołowskiej i Jacka Jeschke. Ich taniec freestyle zachwycił jurorów, co w połączeniu z licznymi głosami widzów doprowadziło do zdobycia przez parę Kryształowej Kuli.

Zwycięstwo aktorki nie spodobało się wielu internautom. Użytkownicy mediów społecznościowych tłumnie stwierdzili, że konkurs był ustawiony. Wielu z nich liczyło na wygraną Roxie Węgiel i jej partnera Michała Kassina. Para była bowiem uznawana za objawienie programu i niejednokrotnie zdobywała maksymalne noty od jury.

Roxie Węgiel nauczyła się determinacji

Zaraz po zakończeniu finałowego odcinka "Tańca z gwiazdami" Roxie Węgiel porozmawiała z dziennikarzem Pomponika. Została zapytana o uczucia, jakie jej towarzyszą po konkursie oraz o to, czego nauczył ją program.

"Na pewno wielu nowych kroków tanecznych. Oprócz tego, takiego samozaparcia w dążeniu do celu. Myślę, że przede wszystkim tego - takiej determinacji. Chociaż miałam to już..." - odpowiedziała młoda wokalistka.

Roxie wyznała również, że wykorzysta nabyte umiejętności taneczne podczas nadchodzących występów scenicznych. Stwierdziła, że program nauczył ją pewności siebie oraz swoich ruchów.

Roxie przegrała w programie z powodu "klątwy wokalistek"

Wokalistka wypowiedziała się także na temat tego, czy czuje niedosyt po zakończonym finale. Dodatkowo wyznała, dlaczego jej zdaniem nie udało jej się zdobyć Kryształowej Kuli. Znalazła zaskakujące wytłumaczenie dla tej sytuacji.

"My się nie nastawialiśmy na wygraną tutaj, w tym programie. Z resztą, dzisiaj czytałam coś o 'klątwie wokalistek'... Tutaj w programie praktycznie mało która wokalistka wygrywa" - powiedziała Roxie Węgiel.

W finale "Tańca z gwiazdami" wystąpiła Maryla Rodowicz

W finałowym odcinku "Tańca z gwiazdami" podczas występu Roxie i Michała na scenie gościła Maryla Rodowicz. Para zaprosiła legendarną polską gwiazdę, aby nadać swojemu ostatniemu występowi jeszcze większej rangi. Kultowa wokalistka wcześniej zapowiedziała występ na swoim profilu na Instagramie, by zachęcić fanów do oglądania.

"Oglądajcie dzisiaj finał 'Tańca z gwiazdami'. Dałam się namówić bez oporów do zaśpiewania fragmentu 'Niech żyje bal'. Ja tylko śpiewam, Roksana tańczy, zresztą przepięknie. W ogóle te finałowe pary prezentują niebywale przygotowane choreografie, bardzo efektowne i bardzo trudne. To będzie prawdziwy finał" - napisała Maryla Rodowicz.

Roxie wyznała, że jest wdzięczna za występ Maryli. "Pani Maryla zaszczyciła nas swoją obecnością na finale, bo chciała nas po prostu wesprzeć i zaśpiewać dla nas, i dla cudownej widowni w 'Tańcu z gwiazdami'. Więc ja byłam naprawdę w pozytywnym szoku i to jest zaszczyt [...] Uwielbiam panią Marylę, pokazała nam swoją ciepłą stronę. To jest cudowne, że wspiera młodych ludzi" - powiedziała Roxie Węgiel.

Maryla Rodowicz nie wzięła żadnego honorarium za swój występ w finale show Polsatu. "Nie wszystko w sztuce i w artyzmie robi się dla pieniędzy" - podsumował Michał Kassin, partner Roxie.

Czy Roxie zgłosi się na Eurowizję?

Po poprzednim odcinku programu, kiedy okazało się, że Roxie dostała się do finału, wokalistka złożyła swoim obserwatorom pewną obietnicę. Zadeklarowała, że weźmie udział w preselekcjach do kolejnego Konkursu Piosenki Eurowizji. Jedynym warunkiem spełnienia danego słowa było to, że musi wygrać program "Taniec z gwiazdami". Roxie ma na swoim koncie zwycięstwo w Eurowizji Junior, jednak dopiero teraz poczuła się na siłach, aby zacząć myśleć o udziale w konkursie dla dorosłych wokalistów.

Po przegranej w tanecznym programie zdradziła, czy nadal planuje zgłosić się do preselekcji eurowizyjnych. "Zastanowię się, ale teraz to nie będzie tak szybko. Nie spełnił się challenge, więc..." - wyznała Roxie.