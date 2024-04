Roxie Węgiel pod kroplówką. Zszokowała internautów

Roxie Węgiel ( sprawdź ) to najmłodsza uczestniczka trwającej właśnie edycji "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". Jest jednocześnie objawieniem programu i jedną z faworytek do zdobycia nagrody głównej - Kryształowej Kuli. Na parkiecie towarzyszy jej tancerz Michał Kassin. Jurorzy co tydzień są zachwyceni występami pary i nie szczędzą komplementów. W ostatnim odcinku Roxie i Michał zdobyli maksymalną notę 40 punktów za oba swoje występy.

Roxie Węgiel przygotowuje się do półfinału "Tańca z gwiazdami"

Roxie Węgiel przygotowuje się właśnie do udziału w półfinale "Tańca z gwiazdami". Dostanie się do tak dalekiego etapu programu wiąże się z nieustannymi treningami, które z pewnością są wyczerpujące dla młodej wokalistki. 24 kwietnia po północy artystka opublikowała w sieci zdjęcie, które jest dowodem na ogromny wysiłek, jaki wkłada w dopracowanie występów tanecznych.

Roxie Węgiel pod kroplówką

Na Instagramie Roxie pojawiło się zdjęcie, na którym wokalistka siedzi na kanapie i jest podpięta pod kroplówkę. Fotografię opisała krótkim komentarzem. "Moment na regenerację przed półfinałem 'Tańca z gwiazdami'. Trzymajcie kciuki" - wyznała Roxie. Dzięki takiemu wsparciu medycznemu była w stanie zregenerować się po dużym i długotrwałym wysiłku fizycznym.

Wcześniej do swojej instagramowej relacji wokalistka dodała nagranie, na którym pokazała, jak późno kończy trening ze swoim partnerem. "Kochani, jest ciemno, a my wychodzimy z treningu" - wyznała Roxie. "To dla was się tak męczymy. Nie śpimy. Trenujemy" - dodał Michał Kassin.

Roxie dzieli się kulisami programu z obserwatorami

Roxie w mediach społecznościowych dzieli się z fanami kulisami swojej tanecznej podróży. Mogą oni obserwować wszystkie jej wzloty i upadki. Za pośrednictwem Instagrama prosi fanów także o głosy i nieustannie dziękuje im za wsparcie.