Roxie Węgiel ( sprawdź ) to najmłodsza uczestniczka trwającej właśnie edycji "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". Jest zarazem jedną z faworytek do zdobycia Kryształowej Kuli. Na parkiecie towarzyszy jej tancerz Michał Kassin. W ostatnim odcinku para zdobyła maksymalną notę 40 punktów za wyjątkowy występ.

Reklama

W niedzielnym ćwierćfinałowym odcinku pary pojawiły się na parkiecie dwukrotnie. Drugi taniec był dla każdej z gwiazd nadzwyczajny - brała w nim udział bliska jej osoba. Roxie Węgiel zaprosiła do uczestnictwa w show swojego męża Kevina Mgleja. Ukochany 19-latki zachwycił wszystkich efektownym obrotem na krześle.

Roxie złożyła obietnicę widzom

Przed poprzednim odcinkiem "Tańca z gwiazdami" Roxie złożyła oglądającym pewną obietnicę. Bardzo zależało jej na dalszym udziale w programie. Wokalistka zapowiedziała, więc że jeśli uda jej się przejść do ćwierćfinału, to zatańczy na Starym Mieście w Warszawie wraz ze swoim partnerem tanecznym. Artystka oczywiście znalazła się w kolejnym etapie, a fani niecierpliwie czekali na dotrzymanie słowa.

W sobotę 20 kwietnia Roxie niespodziewanie pojawiła się na Placu Zamkowym w Warszawie wraz ze swoim partnerem Michałem Kassinem. Para nie przewidziała, że wokół nich zgromadzi się tak duży tłum. Odtańczyli w deszczu, pod Kolumną Zygmunta, swój popisowy układ walca angielskiego, a nagrania z tego momentu obiegły internet. Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych postanowili skomentować wyzwanie Roxie. "Ale romantycznie. Oni pasują do siebie", "W życiu nie chodzi o to, by unikać burzy, ale nauczyć się tańczyć w deszczu" - napisali słuchacze.

Roxie dziękuje fanom

"Miałam ciężko dość, ale jestem. Dobrze was widzieć. Zatańczymy dla was - jak na pogodę przystało - coś raczej smutnego, walca wiedeńskiego z ostatniego odcinka. Dziękujemy wam za wszystkie SMS-y, wszystkie głosy, miłe słowa, które kierujecie do nas. Jest to naprawdę bardzo miłe. Fajnie, że jesteście. Nie sądziłam naprawdę, że ktoś tu w ogóle przyjdzie" - wyznała Roxie przed niespodziankowym tańcem.

Artystka nie sądziła, że fani tak tłumnie przyjdą na jej występ specjalny, a zwłaszcza w taką pogodę. "Nam by się nie chciało przychodzić" - skomentował Michał Kassin. Nie wystarczyły więc podziękowania, które skierowała do osób oglądających taniec pod Kolumną Zygmunta. Po występie podzieliła się wyrazami wdzięczności również na swoim Instagramie. "Mimo pogody przyszliście licznie na nasz pokaz taneczny. Razem z Michałem Kassinem ogromnie wam dziękujemy! Jesteście najlepsi" - napisała wokalistka.

Roxie nie wyklucza pojawienia się kolejnych niespodzianek i zadań, związanych z programem. "Czekajcie na kolejne wyzwania" - dodała w swojej relacji na Instagramie. Wokalistka zachęca tym samym do głosowania na nią i partnera. W programie bowiem liczą się nie tylko noty jury, ale też głosy widzów.