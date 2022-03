"Jedna era została zakończona. Narodziła się kolejna" - czytamy na profilu Roxette ( posłuchaj! ) na Facebooku.

Z obszernego wpisu dowiadujemy się o powstaniu nowego zespołu PG Roxette. Formacja będzie kontynuowała muzyczną przygodę, którą Per Gessle i Marie Fredriksson rozpoczęli ponad 35 lat temu.

"Od lat 80. moje życie kręciło się wokół Roxette i do dziś wciąż jest to coś, co najbardziej mnie ekscytuje. Miliony ludzi wciąż kochają ten zespół, dlatego chcę, by ta muzyka wciąż żyła" - mówi Per Gessle, gitarzysta, wokalista i główny kompozytor Roxette.

Reklama

Marie Fredriksson z Roxette (1958-2019) 1 / 5 Marie Fredriksson w 2015 r. Źródło: Getty Images Autor: Brian Rasic/WireImage udostępnij

Przypomnijmy, że Marie Fredriksson zmarła 9 grudnia 2019 roku po wieloletniej walce z chorobą. Miała 61 lat. Wokalistka grupy Roxette od lat chorowała - w 2002 r. wykryto u niej guza mózgu. Do aktywnego koncertowania z zespołem powróciła niemal dekadę później.



Problemy zdrowotne sprawiły, że w kwietniu 2016 r. trasa Roxette została odwołana. Lekarze zalecili wówczas wokalistce zakończenie występów na scenie.

Po śmierci Marie Fredriksson jej towarzysz zastanawiał się na dwoma opcjami - całkowite zakończenie działalności pod szyldem Roxette lub kontynuacja w zmienionej formie.

"Na początku nie byłem do tego przekonany, lecz z upływem czasu stało się dla mnie jasne, że chcę kontynuować tę fantastyczną podróż. Chcę, by dziedzictwo Roxette wciąż żyło. Napisałem prawie wszystkie utwory nagrane przez Roxette na przestrzeni tych lat i one znaczą dla mnie naprawdę wiele. Czuję, że to właściwa decyzja, bo jestem dumny z tej pracy i kocham pracować z tymi ludźmi" - tłumaczy Per Gessle.

Do współpracy pod szyldem PG Roxette zaprosił muzyków współpracujących z nim w tym zespole od lat: u jego boku pojawili się Jonas Isacsson, Clarence Öfwerman, Magnus Börjeson i Christoffer Lundquist. W roli wokalistek pojawią się dobrze znane fanom Helena Josefsson i Dea Norberg.

"Niemożliwe jest zastąpienie Marie i to nigdy nie było moim zamierzeniem. Nasza era w Roxette była niesamowita i dlatego tak cieszę się, że mogę ją kontynuować, ale w inny sposób. Gdyby Marie była wciąż z nami, to oczywiście nagrywalibyśmy dalej razem" - podkreśla Gessle.

We wrześniu ma się pojawić album PG Roxette, a pierwszy singel pod koniec maja. Nowy materiał ma przypominać klasyczne brzmienie Roxette z czasów pomiędzy płytami "Look Sharp!" i "Joyride", które katapultowały szwedzką grupę do ekstraklasy światowego popu. A już pod koniec kwietnia PG Roxette rozpocznie akustyczną trasę w Szwecji.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roxette She's Got Nothing On (But The Radio)