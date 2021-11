Rosalie. w wyjątkowej odsłonie dla "The Circle° Sessions"

"The Circle° Sessions" to prestiżowy cykl prezentujący wykony live najciekawszych artystów z całego świata, reprezentujących różne gatunki muzyczne. Każda live sesja realizowana jest w innej, oryginalnej lokalizacji. W tym roku po raz pierwszy do udziału w tej wyjątkowej produkcji została zaproszona dwójka polskich artystów, w tym m.in. Rosalie.

"Ideal", pochodzący z albumu o tym samym tytule, to jeden z dwóch numerów, które zaprezentowała ROSALIE. Odsłona druga już niebawem! Oba wykonane utwory będzie można usłyszeć live jeszcze w tym roku podczas SO IDEAL Tour. Będzie to seria limitowanych koncertów, które odbędą się w wyjątkowych miejscach.

Formuła występów będzie różnić się od dotychczasowych przede wszystkim akustycznymi aranżacjami. Dotychczasowy skład koncertowy (Adam Świerczyński - bass, Tymek Krajniak - perkusja, Tomek Sołtys - klawisze) uzupełni gitarzysta Kacper Budziszewski.

Zespół zagra 1 grudnia w warszawskim Jassmine, 4 grudnia w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku i 12 grudnia w poznańskim Pawilonie.



Wideo Rosalie. - Ideal (Live) | The Circle° Sessions

Wokalistka w swojej dyskografii ma obecnie dwa albumy - "Flashback" z 2018 roku i wspomniany już "IDeal" z 2020 roku, za którego otrzymała Fryderyka 2021 w kategorii "Album roku Soul, R'N'B, Gospel". Na swoim koncie ma też gościnne występy m.in. z Pjusem, Taco Hemingwayem, Dawidem Podsiadłą czy schafterem.