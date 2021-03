Rosalie. w coverze kultowego utworu. "Kiedy powiem sobie dość" w nowej odsłonie

Rosalie. wolny czas spowodowany brakiem koncertów wykorzystuje na pracę w studiu. Kolejnym efektem tych działań jest, nagrany wspólnie z Chloe Martini, cover legendarnej piosenki grupy O.N.A. "Kiedy powiem sobie dość".

Rosalie. przygotowała nową wersję kultowego utworu /Podlewski / AKPA

"Kiedy w naszej głowie pojawił się pomysł zrobienia coveru, długo zastanawiałyśmy się na jaki utwór postawić. Zdecydowałyśmy się spojrzeć w naszą przeszłość i odnaleźć to, co na nas najbardziej wpłynęło w okresie dojrzewania. Wybór jednomyślnie padł na 'Kiedy powiem sobie dość'" - opowiadała Rosalie.

"To tekst, który stał się symbolem naszej młodości, choć ma już trochę lat, nadal jest bardzo aktualny. Brak samoakceptacji, złamane serce, gniew, samotność to tylko niektóre z motywów, dzięki którym każdy z nas potrafi utożsamić się z tym kawałkiem.

Agnieszka Chylińska wraz z Grzegorzem Skawińskim stworzyli ponadczasowy utwór, który wart jest nowych interpretacji i swoją siłą powinien dotrzeć do młodszego pokolenia" - tłumaczyła wokalistka.



"Muzycznie było to nie małe wyzwanie. Podstawą oryginalnej wersji jest swingowy bit - coś, co ja osobiście uwielbiam. Nie chciałyśmy jednak iść tą samą drogą, dlatego obrałyśmy bardziej taneczny kierunek. Wyzwaniem było na pewno szczere oddanie tekstu utworu i to, by muzyka również oddawała jego przekaz.

Wykorzystałam do tego ejtisowe syntezatory, które dodają tej nostalgii i melancholii. Nie zabrakło gitar, które możemy usłyszeć też w oryginale. Według mnie taką baza i esencją naszego coveru jest gruby bass i mocny bit - swoista pewność siebie" - dodała Chloe Martini.

Wideo Rosalie. ft. Chloe Martini - Kiedy powiem sobie dość

Cover w wykonaniu Rosalie. to część planu wydawniczego na ten rok, który zakłada publikację jeszcze kilku utworów, zanim artystka rozpocznie pracę nad kolejnym albumem. Miesiąc temu swoją premierę miał remix piosenki "Chodź, chodź, chodź" z gościnnym udziałem Janka-rapowanie.



Wideo Rosalie. - Chodź, chodź, chodź ft. Jan-rapowanie

Ostatnia płyta Rosalie. "IDeal" ukazała się 20 marca 2020 i zadebiutowała na 4. miejscu zestawienia OLiS. Na albumie znalazły się trzy utwory wyprodukowane przez Chloe Martini.