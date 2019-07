Roksana Węgiel zaczynała śpiewając piosenki religijne [WIDEO]

Roksana Węgiel rozpoznawalność w Polsce uzyskała dzięki programowi "The Voice Kids" oraz zwycięstwu w dziecięcej Eurowizji. Wiemy, że śpiewała od małego, a część jej dziecięcego repertuaru stanowiły piosenki religijne.

AKPA

14-letnia Roksana Węgiel jest dziś jedną z najpopularniejszych nastolatek w Polsce.



Sporo koncertuje, jej piosenki puszczają największe stacje radiowe, znają i kochają ją nie tylko jej rówieśnicy, ale też starsi odbiorcy muzyki.



Dużą popularność przyniosły młodej wokalistce dwa zwycięstwa - pierwszym z nich było wygranie programu "The Voice Kids" w 2018 roku, drugim Konkurs Eurowizji Junior. Podczas organizowanego na Białorusi finału wokalistka wykonała popularny już teraz utwór "Anyone I Want to Be".



Przygodę ze śpiewaniem, jak zdradziła podczas jednego z wywiadów Węgiel, zaczęła dużo wcześniej, odkrywając swój talent podczas karaoke organizowanego na obozie judo, w którym brała udział. Później, gdy dowiedziała się o programie "The Voice Kids", postanowiła spróbować swoich sił.



Za jej zwycięstwami, poszła też rozpoznawalność, duża ilość fanów, ale też hejterów, którzy nie omieszkają pisać na jej temat nieprzyjemne rzeczy. Roksana stara się tym jednak nie przejmować i po prostu robić swoje.



Ostatnio w sieci wypłynęło jedno z bardzo starych nagrań, które pokazuje, jak wyglądały początki młodej wokalistki. Okazuje się, że zaczynała ona m.in. od piosenek religijnych. Na zamieszczonym wideo Węgiel wykonuje piosenkę "Wierzę w Ciebie Panie". Posłuchajcie i zobaczcie, jak brzmiała i jak wyglądała na początku swojej muzycznej kariery Roksana Węgiel:



14-letnia zwyciężczyni Eurowizji Junior 7 czerwca zadebiutowała z albumem "Roksana Węgiel". Na płycie znalazło się 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj" (sprawdź!), czy "Obiecuję" (posłuchaj!), których teledyski w serwisie Youtube osiągnęły ponad 70 milionów wyświetleń.