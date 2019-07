Roksana Węgiel pokazała się w kostiumie kąpielowym [INSTAGRAM]

Na instagramowym profilu Roksany Węgiel rozgorzała kolejna dyskusja w związku z wizerunkiem 14-letniej wokalistki i zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018.

14-latka jest obecnie jedną z najczęściej krytykowanych gwiazd młodego pokolenia, a negatywne opinie dotyczą niemal wszystkiego, co robi piosenkarka.

Roksana Węgiel zdradziła, jak radzi sobie z hejtem.

- Kompletnie na to nie reaguję i to po mnie spływa - mówiła Interii.

Wokalistka dodaje też, że z hejtem ciężko walczyć, gdyż stał się on normalną rzeczą w internecie. Z drugiej strony Węgiel akceptuje konstruktywną krytykę.



Kolejne setki komentarzy pojawiły się pod zdjęciem z sesji dla magazynu "Viva".

Młoda wokalistka pozuje w jednoczęściowym kostiumie kąpielowym i pomarańczowym płaszczu.

Z jednej strony fani zachwycają się wyglądem Roxie. Część negatywnych opinii skupia się na tym, że ich zdaniem nie powinna się kreować na "20-latkę z najdroższych magazynów".

"Trochę naturalności i pokazania prawdziwej ty" - czytamy w jednym z komentarzy.

Przypomnijmy, że Roxie promuje obecnie swoją debiutancką płytę "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj" (sprawdź!), czy "Obiecuję" (posłuchaj!), których teledyski w serwisie Youtube osiągnęły ponad 70 milionów wyświetleń.

