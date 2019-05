"Gorąca" Roksana Węgiel z przedartymi spodniami: Zdjęcie wywołało falę hejtu [Instagram, Eurowizja]

Ponad 1600 komentarzy zebrało zdjęcie z Izraela wrzucone przez Roksanę Węgiel na Insagrama. Na 14-letnią zwyciężczynię Eurowizji Junior 2018 posypał się hejt.

Roksana Węgiel była gościem specjalnym Eurowizji 2019 w Izraelu /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN / East News

"Ja spędzam ostatnie dni w Izraelu, zbieram energię bo po powrocie czeka na mnie wiele pracy. Najbardziej nie mogę doczekać się koncertów na których będę mogła się z Wami zobaczyć" - napisała Roksana Węgiel.



Przypomnijmy, że 14-latka do Izraela została zaproszona w związku z odbywającą się w Tel Awiwie Eurowizją 2019.

Laureatka Eurowizji Junior 2018 pojawiła się podczas pierwszego półfinału (wtorek 14 maja), w którym udział wzięła polska grupa Tulia. Roxie udzieliła krótkiego wywiadu, zapraszając wszystkich na tegoroczną dziecięcą Eurowizję, która odbędzie się 24 listopada w Gliwicach.

Na ostatnim zdjęciu na swoim Instagramie Węgiel pozuje w dżinsach przetartych poniżej pupy.

W komentarzach posypały się głosy oburzenia internautów.

"Bardziej wypiąć się nie dało?", "takich gaci urwanych bym nie ubrała", "Spójrzcie sobie ją na początku the voice kids a teraz. Widać idealny przykład co odwalą ludziom od kasy", "ogarnij się, masz 14 lat, a nie 19" - to i tak łagodniejsze wpisy.



"Hot" - skomplementował za to chłopak Roksany, 15-letni białoruski wokalista Daniel Yastremski, z którym rywalizowała w podczas Eurowizji Junior.



Przypomnijmy, że 7 czerwca ukaże się debiutancki album Węgiel. Na płycie znajdzie się 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj" (sprawdź!), czy "Obiecuję" (posłuchaj!), których teledyski w serwisie YouTube osiągnęły ponad 70 milionów wyświetleń.

Z utworem "Anyone I Want to Be" Roxie została triumfatorką Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 zdobywając pierwsze, historyczne zwycięstwo dla Polski.

Piosenka promowała też film animowany "Manu. Bądź sobą".

W styczniu Roksana uzyskała nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk w kategorii Fonograficzny Debiut Roku.

12 kwietnia ukazał się singel "Lay Low", który trafił również na zagraniczne rynki, a teledysk w ciągu miesiąca przekroczył 6 milionów wyświetleń.

