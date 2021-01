Roksana Węgiel w samym bikini na śniegu. "Ale czad"

Modnym zajęciem stało się ostatnio morsowanie. Roksana Węgiel też podążyła najnowszym trendem, a zdjęcia z zabawy opublikowała w mediach społecznościowych.

Roksana Węgiel ma oddane grono fanów AKPA

Morsowanie to kąpiel w lodowatej wodzie. Ma to zahartować organizm, chronić przed chorobami i starzeniem się.

Reklama

W ostatnim czasie w sieci masowo zaczęły pojawiać się fotografie i nagrania gwiazd, na których można zobaczyć, jak morsują.



Modnej aktywności spróbowała także Roksana Węgiel, która w tym roku skończyła 16 lat.

Na zdjęciach widać młodą wokalistkę, siedzącą w śniegu, a ubrana jest jedynie w bikini i czapkę. "Kurde, ale czad! #morsowaniewśniegu" - skomentowała krótko.



"Noooo profeska", "podziwiam cię", "piękna" - pisali fani pod fotografią. Pojawiły się jednak również krytyczne głosy o "niepotrzebnej seksualizacji osób nieletnich".



Instagram Post

Roksana Węgiel to obecnie jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia. Jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be".

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym. W czerwcu 2019 roku ukazała się płyta wokalistki pt. "Roksana Węgiel". Od tego czasu jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel o chodzeniu do szkoły INTERIA.PL