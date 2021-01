Roksana Węgiel świętowała 16. urodziny! Zdjęcia obiegły sieć

11 stycznia Roksana Węgiel obchodziła 16. urodziny. Szczególny dzień świętowała z rodziną i przyjaciółmi.

Roksana Węgiel ma już 16 lat! / Mieszko Piętka / AKPA

Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be".



Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym.



Debiutancki singel "Żyj" w serwisie YouTube wyświetlono prawie 15 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

W czerwcu 2019 roku ukazała się wspomniana płyta wokalistki pt. "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj" czy "Obiecuję".

Od momentu występu na Eurowizji nastolatka ma oddane grono fanów. Wielbiciele postanowili zrobić jej niespodziankę na 16. urodziny, które Roksana obchodziła 11 stycznia - przysłali jej wiele pięknie zapakowanych prezentów.



"HAPPY BIRTHDAY TO ME! Moje 16 urodziny! Po raz kolejny uświadamiacie mi, że mam najlepszych fanów na Świecie! wraz z @mateuszkucharczyk zorganizowaliście dla mnie wielką niespodziankę! Dostałam masę cudownych prezentów, włożyliście w nie mnóstwo pracy i serca! Dziękuję bardzo Kocham Was, jesteście najlepsi" - napisała (pisownia oryginalna).

Zwróciła się również do rodziny i przyjaciół, którzy spędzili z nią ten wyjątkowy dzień. "Dziękuję też moim przyjaciołom, za pamięć i świetnie spędzone chwile, love u all. Sprawiliście mi ogromną radość!" - skomentowała.