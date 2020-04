Roksana Węgiel: Co niedzielę w kościele. Chodzę tam dla Boga

Nadrabianie szkoły, spędzanie czasu z rodziną - co Roksana Węgiel porabia podczas pandemii koronawirusa?

Roksana Węgiel podczas rozmowy z naszym portalem INTERIA.PL

Roksana Węgiel dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel po wygranej na Eurowizji Junior: Nie dam rady tego opisać Newseria Lifestyle

Reklama

Młoda wokalistka została laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be" ( sprawdź! ).

Debiutancki singel "Żyj" ( posłuchaj! ) w serwisie YouTube wyświetlono ponad 15 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Roksana Węgiel wygrywa Eurowizję Junior 2018 1 / 9 Reprezentująca Polskę 13-letnia Roksana Węgiel wygrywa Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 Źródło: PAP Autor: EPA/TATYANA ZENKOVICH udostępnij

Płyta "Roksana Węgiel" zawiera 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj", czy "Obiecuję". Limitowana edycja wydana w listopadzie 2019 r. została poszerzona o cztery premierowe piosenki: "MVP", "Half Of My Heart", "True" i "Cisza".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel o debiutanckiej płycie INTERIA.PL

Damian Glinka, Interia: Co robisz w czasie wolnym podczas kwarantanny?

Roksana Węgiel: Nadrabiam szkołę i spędzam czas z rodziną. Wykorzystujemy ten czas na maksa, bo nie wiadomo ile jeszcze takich chwil będzie.

Od 16 kwietnia jest obowiązek chodzenia w maseczkach ochronnych. Miałaś już okazję gdzieś w niej wyjść?

- Byłam w kościele i na rowerze w maseczce. Jest w niej trochę niewygodnie, ale mi to nie przeszkadza. Mogę wyjść bez make-upu i jestem incognito.

A masz jakąś wymarzoną maseczkę?

- Na razie mam taka zwykłą, ale zamierzam kupić sobie jakąś dizajnerską. Chciałabym różową z lepszego materiału i może z jakimś fajnym wzorem.

Często chodzisz do kościoła?

- Co niedzielę staram się być na mszy świętej.

A jak nie można było chodzić do kościoła ze względu na pandemię, to oglądałaś w telewizji mszę?

- Nie było chyba takiej sytuacji. Ograniczyli tylko liczbę osób do pięciu. Mieszkam w małym mieście i zawsze byłam jako piąta. Jak było za dużo osób, to ludzie wychodzili, bo stosują się do nowych zasad.

A jak czułaś się na takiej "prywatnej" mszy?

- Normalnie, bo chodzę tam dla Boga.

Dużo się zmieniło w waszej rodzinie od czasu kiedy pojawił się Tymek [9 lutego urodził się najmłodszy brat Roksany]?

- Jest weselej i więcej się dzieje. Bardzo się cieszę, że go mamy, bo jest takim słodziakiem.

Śpiewasz mu kołysanki?

- Tak, mam jedną taka ulubioną i nazywa się "Kołysanka dla okruszka".

A widzisz jakieś podobieństwa w waszym wyglądzie?

- Ogólnie jesteśmy wszyscy bardzo podobni. Tymek na pewno nie wyrzeknie się rodzeństwa.

Jak wyglądają twoje przygotowania do egzaminu B1 z angielskiego?

- Dobrze, mam trzy razy w tygodniu zajęcia. Teraz mam więcej czasu na to, bo wcześniej tylko kilka razy w miesiącu mogłam sobie na to pozwolić. Uczę się bardzo pilnie.

Jakie masz rady dla swoich fanów, którzy chcieliby się nauczyć języka obcego.

- Najwięcej dał mi kontakt z innymi ludźmi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel o opiece nad swoim bratem Tymkiem INTERIA.PL

A jak byś bazowała tylko na lekcjach języka angielskiego ze szkoły, to potrafiłabyś się porozumieć z innymi podczas Eurowizji?

- Miałam panią, która bardzo dobrze uczyła mnie angielskiego, jednak w szkole nie jest to samo. Żeby dobrze nauczyć się angielskiego, to trzeba się porozumiewać z innymi.

Chciałabyś zostać jurorką w "The Voice Kids"?

- Może kiedyś chciałabym. Jednak miałabym problem z ocenianiem innych, bo obracałabym się podczas każdego występu. Nie miałabym serca się nie obrócić, bo wiem co te dzieci tam przeżywają. Byłoby dla mnie to bardzo ciężkie. Podziwiam wszystkich jurorów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel w "The Voice Kids" TVP

A potrafisz zobaczyć błędy podczas śpiewania?

- Wydaje mi się, że mam dobry słuch. Jak ktoś fałszuje, to słyszę.

Chciałbyś kiedyś film dokumentalny o sobie?

- Bardzo chciałabym! To jest moje marzenie. Ostatnio oglądałam film o Ewie Farnej i było tam wszystko super przedstawione. Było pokazane, że nie jest to tylko leżenie i pachnienie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel i jej początki w show-biznesie. Interia.tv

A co chciałabyś pokazać w takim filmie?

- Chciałabym pokazać, to czego ludzie o mnie nie wiedzą. Chodzi mi o przekaz, że jest to ciężka praca, bo wiele osób o tym nie wie.

Będziesz miała letnią trasę koncertową?

- Wszystko zależy od sytuacji z koronawirusem. Miałam zaplanowane całe wakacje. Większość koncertów została przełożona lub odwołana. Wszystko stoi pod dużym znakiem zapytania.

Które piosenki najbardziej lubisz śpiewać podczas koncertów?

- Lubię wszystkie oprócz "Obiecuję", bo ona od początku mi się nie podobała.

Clip Roksana Węgiel Obiecuję

A która twoim zdaniem jest najcięższa technicznie?

- "Nowy dzień".

Jaki masz kontakt z Viki Gabor?

- Czasem się do siebie odezwiemy na Instagramie. Przed kwarantanną mieliśmy częstszy kontakt pomiędzy aktywnościami. Bardzo ją lubię, bo jest super osóbką.