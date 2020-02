Roksana Węgiel o hejcie: Nieraz jest ciężko

15-letnia Roksana Węgiel zabrała głos w sprawie licznych ataków na jej osobę. „Nikt nie jest idealny wiadomka, ale nikogo nie krzywdzę tym co robię, może powinnam mieć w ten cały hejt wyrąbane ale nieraz jest ciężko” – napisała.

Roksana Węgiel zaapelowała do fanów /Artur Zawadzki / Reporter

Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be" (sprawdź!).

Reklama

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym.

Debiutancki singel "Żyj" (posłuchaj!) w serwisie YouTube wyświetlono prawie 15 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

W czerwcu 2019 roku ukazała się wspomniana płyta wokalistki pt. "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj", czy "Obiecuję".

Roksana Węgiel kończy 15 lat 1 / 10 Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids". Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce. "Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak. Źródło: East News Autor: VIPHOTO udostępnij

Dotychczasowa liczba streamów katalogu Roxie przekroczyła 120 mln. Dwa miesiące po premierze album pokrył się złotem.

15 listopada do sklepów trafiła limitowana specjalna edycja debiutanckiej płyty Roksany Węgiel.

Na wznowieniu znalazło się łącznie 17 utworów, w tym cztery premierowe ("Half Of My Heart" - posłuchaj!, "True", "MVP" - zobacz klip!, "Cisza"), trzy z nich zaśpiewane zostały w języku angielskim. Węgiel wykonała również utwór promujący Eurowizję Junior 2019 pt. "Share The Joy".



Roksana Węgiel wróciła do Polski. Na lotnisku tłum fanów 1 / 9 Roksana Węgiel, która w niedzielę (25 listopada) zwyciężyła w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018, wróciła do Polski. Na lotnisku czekali na nią bliscy i tłum fanów. Źródło: AKPA Autor: Piętka Mieszko udostępnij

Węgiel obok Viki Gabor jest najpopularniejszą wokalistką młodego pokolenia w Polsce. To jednak sprawia, że 15-letnia piosenkarka jest wystawiona na liczne ataki ze strony nieprzychylnych jej internautów.

Roxie krytykowana jest za swoje wypowiedzi, sposób ubierania się i to, w jaki sposób prowadzi swoją karierę. Wokalistka na temat wszechobecnego hejtu wypowiedziała się na Instagramie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel o hejcie INTERIA.PL

‘Czasem mam takie chwile, że zaczynam przejmować się opinia innych...nikt nie jest idealny wiadomka, ale nikogo nie krzywdzę tym, co robię, może powinnam mieć w ten cały hejt wyrąbane ale nieraz jest ciężko. Bez sensu jest oceniać kogoś przez pryzmat tego, co widzi się w internecie, nie wierzcie we wszystko co piszą media bo zazwyczaj jest tak, że rzeczywistość diametralnie się od tego różni. Dlatego moje kochane Węgielki i wszyscy którzy obserwują mnie na tym koncie! Nie przejmujcie się tym, co mówią inni, róbcie swoje, walczcie o siebie, róbcie to, co sprawia Wam przyjemność i bądźcie po prostu szczęśliwi. Głowa do góry i zasuwamy dalej. Kocham Was!!! Nigdy się nie poddawajcie! - napisała piosenkarka.