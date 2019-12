Roksana Węgiel: Ciężko mi uwierzyć w mój sukces

"Jeszcze dwa lata temu byłam anonimową osobą, a teraz tylu fanów stoi pod sceną" - mówi zdumiona Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel była jedną z prowadzących Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach AKPA

"Niesamowita dziewczyna. Czego się nie dotknie, obraca się w złoto" - komentuje w "Uwadze TVN" Dawid Kwiatkowski.

Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy młoda wokalistka pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids".

Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce.

"Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Młoda wokalistka wygrała Eurowizję Junior 2018, która odbyła się 25 listopada 2018 roku w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw. Laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" z piosenką "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia i zdobyła najwięcej punktów. Był to pierwszy triumf Polski w tym konkursie.

W czerwcu tego roku wydała debiutancką płytę, która przyniosła takie przeboje jak "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest, jak jest", "Lay Low", "Żyj", czy "Obiecuję". Dotychczasowa liczba streamów katalogu Roxie przekroczyła 120 mln. Dwa miesiące po premierze album pokrył się złotem.



15 listopada do sklepów trafiła limitowana specjalna edycja debiutanckiej płyty Roksany Węgiel.

Na wznowieniu znalazło się łącznie 17 utworów, w tym cztery premierowe ("Half Of My Heart", "True", "MVP", "Cisza"), trzy z nich zaśpiewane zostały w języku angielskim.

