Politycy składają gratulacje dla Roksany Węgiel w związku z jej triumfem podczas Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018.

Roksana Węgiel triumfuje w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 /EPA/TATYANA ZENKOVICH / PAP

"Roksana Węgiel wygrała Konkurs Eurowizji dla dzieci. W związku z tym w roku 2019 finał Konkursu Eurowizji dla dzieci będzie w Polsce. Droga Roksano, z całego serca Ci gratulujemy i dziękujemy!!! Pięknie reprezentowałaś Polskę w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości! Brawo!!!" - napisał prezydent Andrzej Duda.



Z triumfu 13-letniej wokalistki cieszy się również premier Mateusz Morawiecki.



"Gratulacje dla Roksany Węgiel! To historyczne zwycięstwo Polski na Eurowizji Junior. Powodzenia w dalszej karierze!" - napisał na Twitterze.

Prezes TVP Jacek Kurski już ogłosił, że pierwsza polska laureatka Eurowizji dla Dzieci będzie jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń Dwójki w Zakopanem.

Przypomnijmy, że zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids" reprezentowała Polskę z piosenką "Anyone I Want to Be" w konkursie w Mińsku na Białorusi.

O końcowej klasyfikacji decydowały głosy profesjonalnego jury (każdy kraj reprezentują trzy osoby z muzycznej branży oraz dwójka dzieci - z Polski byli to Saszan, Damian Ukeje, Majka Jeżowska oraz dwie uczestniczki ostatniej edycji "The Voice Kids": Zuzanna Janik i Milena Grigorian) oraz wyniki głosowania w internecie na oficjalnej stronie konkursu.

W głosowaniu jury Polka zajęła 7. miejsce, jednak dzięki punktom od publiczności Roksana Węgiel awansowała na sam szczyt.

Eurowizyjny utwór Roksany Węgiel nosi tytuł "Anyone I Want To Be" i jest wykonywany w dwóch językach - polskim i angielskim.

