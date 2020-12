Roksana Węgiel szokująco o koronawirusie. "To dla mnie jak zbawienie"

Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia. W ostatnich dniach udzieliła wywiadu, który mocno zaskoczył fanów.

Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be".



Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym. W czerwcu 2019 roku ukazała się płyta wokalistki pt. "Roksana Węgiel". Od tego czasu jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie.

Wcześniej wiele koncertowała, jednak pandemia koronawirusa zmusiła ją do zmiany trybu życia. Przyznała, że kocha występować na scenie, jednak przez rozwój kariery nieco zaniedbała naukę.



"Matma to moja odwieczna zmora... Ja rozumiem dużo z matmy, tylko jestem tak roztrzepanym człowiekiem, że przy przepisywaniu różnych liczb potrafię się pomylić i później cały wynik wychodzi mi inaczej" - opowiadała.

Powiedziała, że znalazła w pandemii pozytywne aspekty, ponieważ dzięki temu miała czas, by skupić się na edukacji. "Na początku kwarantanny nadrobiłam szkołę, bo wcześniej miałam naprawdę mało czasu, żeby to wszystko ze sobą pogodzić. Dla mnie ten koronawirus to jest zbawienie. Nadrobiłam zaległości w nauce i wszystko pozdawałam. Zaczęłam też nawet bardziej niż przed kwarantanną pracować nad swoim wokalem, dużo ćwiczę, z nowych rzeczy chodzę na siłownię, tworzę nowe piosenki, sama zaczęłam pisać teksty - dla mnie to na plus" - wyjaśniła w rozmowie z "Super Expressem".



"Spędzam też więcej czasu z rodziną. W lutym urodził mi się brat, wiec też mogę się nim zaopiekować i poświęcić mu czas" - dodała. Młoda piosenkarka ma dwóch młodszych braci: Maksymiliana i Tymoteusza. "Jest nieśmiały i w ogóle nie ciągnie go w stronę muzyki, zdecydowanie woli sport" - mówiła wokalistka o pierwszym z nich.