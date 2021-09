"Rodzina Soprano": Steven van Zandt przyznaje, że był uzależniony od trójkątów

Steven Van Zandt jest dobrze znany zarówno fanom rocka - był gitarzystą w zespole Bruce'a Springsteena, jak i telewizyjnych produkcji - kreował rolę Silvia Dante w serialu "Rodzina Soprano". Z jego świeżo wydanej biografii pt. "Unrequited Infatuations" (Nieodwzajemnione zauroczenia), fani dowiedzą się też coś o jego życiu prywatnym. Choćby tego, że w latach 70. był orędownikiem wolnej miłości.

"To był prawdziwie wyzwolony czas pod względem seksualności. Szczerze, nigdy nie było czegoś takiego, jak w latach 70. To był po prostu bardzo dziki czas, a kobiety były wtedy, przez minutę, naprawdę, naprawdę wyzwolone. To był wspaniały czas, żeby żyć. Wtedy menages a trois (trójkąt miłosny) nie był czymś osobliwym" - mówi Van Zandt serwisowi "PageSix", rozprawiając o czasach swojej młodości, przy okazji premiery autobiograficznej książki. Przyznaje wręcz, że on sam przez pewien czas tylko w takiej formie wyobrażał sobie relacje erotyczne.

Sytuacja zmieniła się o 180 stopni, kiedy zakochał się w swojej przyszłej żonie, aktorce Maureen Santoro. Oświadczył się jej pod Mostem Westchnień w Wenecji, a w sylwestra 1982 r. wzięli ślub. Sakramentu udzielił im Little Richard, który był nie tylko muzykiem rock'n'rollowym, ale też pastorem. Z kolei rolę drużby Van Zandta zagrał jego kolega z zespołu E Street Band, Bruce Springsteen. Maureen była też serialową żoną Stevena. W "Rodzinie Soprano" grała Gabriellę Dante.

W wywiadzie Van Zandt przyznał również, że twórca "Rodziny Soprano" David Chase rozważał go jako kandydata do głównej roli, czyli Tony'ego Soprano. Jednak nie odważył się powierzyć tak odpowiedzialnego zadania aktorowi-amatorowi, na czym skorzystał James Gandolfini.