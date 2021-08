Jessica Springsteen z medalem Igrzysk Olimpijskich w Tokio. "Rodzina jest zachwycona"

29-letnia Jessica Rae Springsteen, córka legendy rocka Bruce'a Springsteena, była w Tokio olimpijską debiutantką. Ujeżdżała 12-letniego ogiera Dona Juana Van de Donkhoeve.

W drużynowym konkursie skoków przez przeszkody reprezentacja Stanów Zjednoczonych, w skład której oprócz Springsteen weszli też: Laura Kraut i McLain Ward.

Drużyna USA uznać wyższość Szwedów. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Belgii.

Springsteen w rozmowie z CNN przyznała, że zaraz po zwycięstwie zadzwoniła do domu. "Wszyscy krzyczeli. Nie wiem, czy w ogóle się zrozumieliśmy. Zobaczyłam ich w barwach USA, sporo krzyczeli. Niewiele do mnie dotarło, ale byli bardzo podekscytowani" - przyznała.

Bruce Springsteen od samego początku wspiera córkę w jej karierze sportowej.



Zdjęcie Jessica Springsteen / Julian Finney / Getty Images

"Wspierają mnie w mojej pasji od samego początku. To było moje wielkie marzenie odkąd pamiętam. Pamiętam, że od zawsze sport cieszył się u mnie wielkim zainteresowaniem. Myślę, że jesteśmy w tej podróży razem, dlatego teraz są tak zadowoleni" - mówiła olimpijka.

"Uczestniczysz co roku w tak wielu pokazach, że doskonale zdajesz sobie sprawę, jak trudne jest to zadanie i jakie to osiągnięcie. Zdajesz sobie również sprawę, jak dobrzy są inni zawodnicy i ile pracy w to włożyli. Widzisz, jak kulminacja 13 lat jazdy sprowadza się do 1 min i 30 sek. To trudna lekcja życia. Muzycy zawsze mogą zaśpiewać to jeszcze raz, jeźdźcy mają tylko jedną szansę" - mówił w przeszłości Springsteen.

Jessica jest drugim dzieckiem Bruce’a Sprigsteena i Patti Scialfy. Małżeństwo ma jeszcze dwóch synów - muzyka Evana Jamesa Springsteena i Sama Rayana Sprinsgteena, który został strażakiem.