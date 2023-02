Rodzina Olivii Newton-John w pierwszym wywiadzie po jej śmierci: "Wnosiła światło i miłość"

Olivia Newton-John (posłuchaj!) zmarła 8 sierpnia 2022 roku w swoim domu na ranczu w południowej Kalifornii w otoczeniu rodziny i bliskich. Przez ponad 30 lat walczyła z nowotworem. Śmierć wokalistki i aktorki potwierdził jej mąż John Easterling. Miała 73 lata.

Mimo iż śmierć artystki szokowała jej fanów, bliscy wokalistki wiedzieli o pogarszającym się stanie Newton-John.

Mąż gwiazdy, widząc, jak choroba powoli zabiera jego żonę, zdecydował się zorganizować kilka rozmów telefonicznych i wideokonferencji, podczas których Olivia Newton-John mogła pożegnać się z bliskimi.

Wideo