Gwiazda, znana z roli Sandy w "Grease", odeszła w wieku 73 lat. Do końca była z nią rodzina. Olivia Newton-John od 30 lat walczyła z rakiem. W oświadczeniu ogłaszającym jej śmierć, mąż John Easterling przekazał jej ostatnią prośbę. Wokalistce zależało na tym, by zrozpaczeni fani wspierali nadal jej fundację na rzecz profilaktyki nowotworów, także po jej śmierci. Wolała, by zamiast kwiatów wpłacić datek na jej organizację Olivia Newton-John Foundation Fund.

"Olivia była symbolem triumfów i nadziei przez ponad 30 lat dzieląc się swoją podróżą z rakiem piersi. Jej uzdrawiająca inspiracja i pionierskie doświadczenia z medycyną roślinną są kontynuowane dzięki Funduszowi Fundacji Olivii Newton-John, poświęconemu badaniom nad medycyną roślinną i rakiem" - napisano w oświadczeniu.

Olivia Newton-John i jej ostatnia wola

Media przypominają przy tej okazji ostatnie zdjęcie, jakim podzieliła się w social mediach. Choć była w nich aktywna niemal do samego końca, to zdjęcie, na którym widzimy jej aktualny wygląd pochodzi z Wielkanocy 2022. Na fotografii jest otoczona kwiatami i roślinnością, które tak bardzo kochała.

"Życzę wszystkim szczęśliwej Wielkanocy w ten piękny wiosenny dzień! #happyeaster" - pisała.

Olivia Newton-John jako piosenkarka osiągnęła nieprawdopodobny sukces, sprzedając na całym świecie ponad 100 milionów kopii płyt i singli.

W 1974 r. reprezentowała Wielką Brytanię w Konkursie Piosenki Eurowizji, w którym zajęła wysokie czwarte miejsce (triumfowała wtedy ABBA z "Waterloo" - posłuchaj!).

Dużą popularność zdobyła dzięki głównej roli w 1978 roku w musicalu "Grease" (ze ścieżki dźwiękowej pochodzą m.in. przeboje "Summer Nights" - posłuchaj!, czy "You're The One That I Want" - sprawdź!), w którym zagrała obok Johna Travolty. Kiedy reżyser filmu, Randal Kleiser wybrał parę swoich bohaterów, Travolta miał już w dorobku "Gorączkę sobotniej nocy". Z kolei Olivia Newton-John była już supergwiazdą muzyki pop.

"Oboje z Johnem chcieliśmy Olivii, ale była niezdecydowana, ponieważ nakręciła już film science-fiction, który nie sprawdził się dobrze w Anglii", a prawie 30-latka "uważała, że jest za stara, by grać dziewczynę Travolty, pięć lat młodszą", wspominał filmowiec.



Największym komercyjnym sukcesem Olivii Newton-John był album "Physical", który ukazał się w 1981 roku. Teledysk do tytułowego przeboju z albumu (zobacz!) stał się jednym z symboli lat 80. i istotnym elementem popkultury. Utwór po latach został wykonany m.in. w serialu "Glee", a wokalistka pojawiła się w epizodzie jako gość specjalny. Magazyn "Billboard" umieścił piosenkę "Physical" na szczycie listy najpopularniejszych utworów o seksie.

Olivia Newton-John i jej walka z rakiem

W 1992 roku u wokalistki zdiagnozowano raka piersi. To nie był jedyny cios dla Olivii Newton-John, bo w tym samym czasie zmarł jej ojciec. Od tamtego czasu wspierała akcje związane z profilaktyką raka piersi.

Po raz kolejny nowotwór wykryto u niej w 2013 r., a w listopadzie 2018 r. poinformowała, że po raz trzeci walczy z nowotworem.



"Zawsze powtarzam swoim lekarzom, by nie informowali mnie, ile - według nich - życia mi jeszcze zostało. To nie jest mi do niczego potrzebne" - mówiła krótko po diagnozie.