Rod Stewart i Jools Holland łączą siły w swingującej gorączce. Kiedy premiera "Swing Fever"?

Rod Stewart jakiś czas temu uprzejmie poinformował fanów, że w najbliższym czasie zrezygnuje z dotychczasowego brzmienia i zajmie się innym gatunkiem muzyki. Wiadomo już, o co dokładnie chodziło legendarnemu wokaliście. Stewart i Jools Holland zdecydowali się oddać hołd złotym latom big bandów. Nowy album duetu pod tytułem "Swing Fever" ukaże się już 23 lutego 2024 roku.

Na krążku znajdzie się aż 13 najlepszych piosenek wykonywanych przez big bandy. Utworów, które w swoim dorobku mieli m.in. Frank Sinatra czy Nat King Cole. Pierwszym zwiastunem albumu jest utwór "Almost Like Being in Love". Ponadto na liście piosenek figurują takie klasyki gatunku jak "Ain't Misbehavin", "Frankie And Johnny", "Sentimental Journey" czy "Lullaby Of Broadway".

Rod Stewart i Jools Holland zapowiadają wspólny album - "Swing Fever". Kiedy premiera?

Do współpracy zaprosił Joolsa Hollanda, cenionego prezentera telewizyjnego, a zarazem pianistę i szefa prywatnej orkiestry. W rozmowie z magazynem "Rolling Stone" artyści ujawnili, że pomysł na krążek powstał jeszcze w czasie pandemii koronawirusa. Pierwotnie duet połączyła jednak nie muzyka, a zamiłowanie obojga do modeli kolejek elektrycznych!

Urodzony w Londynie Jools Holland (wł. Julian Miles Holland) jest pianistą, wokalistą, kompozytorem i prezenterem telewizyjnym. W swojej karierze współpracował z takimi artystami jak Marc Almond, Joss Stone, Sting, Eric Clapton, Mark Knopfler, George Harrison, Ringo Starr, David Gilmour czy Bono. Był współzałożycielem brytyjskiego zespołu popowego Squeeze. W 1987 roku założył orkiestrę Jools Holland Big Band, przemianowaną później na Jools Holland's Rhythm and Blues Orchestra. Ten właśnie band wziął udział w nagrywaniu "Swing Fever".

Album "Swing Fever" można już zamawiać w przedsprzedaży.