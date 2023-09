Coś, co kilka lat temu było wizjonerskim pomysłem z Monachium, już dawno przestało być tylko ciekawostką. noonoouri - bo tak nazywa się wirtualna influencerka - cieszy się międzynarodową popularnością.



Kim (lub czym) jest noonoouri?

noonoouri, cyfrowa postać z ludzką duszą, po raz pierwszy pojawiła się publicznie w 2018 roku podczas Tygodnia Mody w Nowym Jorku. Z miejsca przyciągając uwagę ludzi, rozpoczęła gwiazdorską, światową karierę. Dziś jest pierwszą cyfrową postacią reprezentowaną przez IMG Models, największą na świecie agencję modelek, zrzeszającą takie supermodelki, jak Bella Hadid, Gigi Hadid i Precious Lee. noonoouri trafiła na okładki magazynów "VOGUE", "Cosmopolitan", "Glamour" i wielu innych, a także pozowała dla takich marek, jak Dior, Versace czy Lacoste.

Choć kocha świat mody, jest to tylko jeden z aspektów jej wielowymiarowego życia i pracy. Korzystając ze swojej platformy, postrzega siebie jako głos dla pozbawionych głosu i globalną obywatelkę. Jako cyfrowa aktywistka społeczna, współpracuje z takimi organizacjami, jak UNICEF czy Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, wspiera ruch LGBTQ+ oraz kampanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobrostanu zwierząt, a ponadto otwarcie przeciwstawia się dyskryminacji i rasizmowi.

noonoouri z debiutanckim singlem. To przyszłość muzyki?

We współpracy z niemieckim supergwiazdorem, DJ-em i producentem, Alle Farben noonoouri wydała debiutancki singiel "Dominoes". "Wystarczy małe pchnięcie, aby rozpocząć reakcję łańcuchową (...) jak domino" - słyszymy w tekście piosenki. Jak czytamy w zapowiedzi prasowej: "Wszystko jest połączone i dlatego swoimi działaniami i czynami wszyscy możemy coś zmienić - na lepsze".

"Żyjemy w świecie współzależności. Bardziej niż kiedykolwiek, każda jednostka, każdy gatunek jest współzależny. Swoją debiutancką piosenką noonoouri kontynuuje muzycznie to, co praktykuje od lat i z niezrównanym sukcesem jako modelka i aktywistka: buduje most między światem cyfrowym i analogowym" - dowiadujemy się z zapowiedzi jej singla.



Rysunkowe postacie w branży muzycznej nie są nowością. Listy przebojów podbijał już zespół Gorillaz, jednak za wirtualnymi postaciami stały zawsze prawdziwe osoby. W przypadku kreskówkowych małp był to Damon Albarn (muzyka) oraz Jamie Halwett (odpowiedzialny był za stworzenie całego wizerunku postaci). Ponadto wirtualny projekt w tym przypadku działał tylko do pewnego momentu. Gdy przychodził moment ruszenia w trasę koncertową, na scenie pojawiali się muzycy z krwi i kości.



W przypadku noonoouri za stworzenie jej głosu odpowiada sztuczna inteligencja, natomiast pomysłodawcą całego konceptu wirtualnej influencerki jest Joerg Zuber, nazywający się "wirtualnym aktywistą".