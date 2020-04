Robert Lewandowski zatańczył do "Toosie Slide" Drake'a. Nowy hit TikToka

Raper Drake z nowym utworem "Toosie Slide" podbija TikToka. Wśród gwiazd, które zatańczyły układ do tego nagrania, znalazł się m.in. Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski jest fanem hip hopu /Christian Kolbert/Pixathlon / Reporter

Robert Lewandowski i jego relacje z muzyką

ZBUKU ulubionym raperem Roberta Lewandowskiego

Filmy z tanecznym wyzwaniem do "Toosie Slide" obejrzano już ponad miliard razy. Do nowego przeboju Drake'a zatańczyły już takie gwiazdy jak Robert Lewandowski, Justin Bieber, Marshmello, DJ Khaled, Jason Derulo czy redakcja stacji ESPN.

Reklama

Przy promocji swojego najnowszego kawałka Drake nawiązał współpracę z tancerzami o pseudonimach Toosie, Ayo & Teo oraz Hiii Key. Raper poprosił całą czwórkę o przygotowanie układu tanecznego do swojego nowego kawałka.

Na TikToku wideo Roberta Lewandowskiego ma już ponad 5,3 mln odtworzeń.

Wideo Robert Lewandowski - TiK Tok

Pochodzący z Kanady 33-letni Drake to jeden z najpopularniejszych raperów. Ma w dorobku m.in. ponad 170 mln sprzedanych płyt, cztery Grammy, sześć American Music Awards, 27 statuetek Billboard Music Awards i trzy Juno Awards.

Do niego należy rekord jako artysty z największą liczbą utworów umieszczonych na liście Billboard Hot 100 (208, "Toosie Slide" prawdopodobnie ten wynik z łatwością podwyższy).



"Toosie Slide" to trzeci tegoroczny utwór Drake'a po "Chicago Freestyle" z Giveonem i "When to Say When". Gościnnie wsparł także Future'a ("Life Is Good") oraz Lil Yachty i DaBaby ("Oprah's Bank Account").