Przypomnijmy, że Richie Sambora rozstał się z zespołem Bon Jovi w przededniu światowej trasy "Because We Can" w 2013 r.



Swoje odejście Sambora tłumaczył zmęczeniem, chęcią spędzania więcej czasu z najbliższymi (przede wszystkim dorastającą córką Avą Samborą, obecnie 25-letnią aktorką), a także skupieniem się na autorskim materiale. W tym czasie opiekował się umierającym ojcem, a także przechodził przez burzliwy rozwód z aktorką Heather Locklear, matką Avy.

Bon Jovi: Richie Sambora i jego problemy

Na trasie zamiast Sambory występował Phil X, który pojawiał się już na zastępstwo w Bon Jovi w 2011 r., kiedy to jego poprzednik przebywał w klinice odwykowej lecząc się z alkoholizmu. Phil X na stałe został przyjęty do zespołu w 2016 r. W tym samym czasie status oficjalnego muzyka uzyskał basista Hugh McDonald, występujący z Bon Jovi od 1994 roku, kiedy to został wyrzucony Alec John Such (zmarł w czerwcu 2022 r.).

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bon Jovi Have A Nice Day

Z Philem X zespół wydał dotychczas dwie studyjne płyty: "This House Is Not for Sale" (2016) i "2020", która ukazała się właśnie w tytułowym roku.

Wielu fanów wielokrotnie dopytywało o możliwość powrotu Sambory do składu, przypominając że to z nim grupa odnosiła największe sukcesy (do tej pory sprzedała ponad 120 milionów płyt). Nadzieję wlała ceremonia wprowadzenia Bon Jovi do Rockandrollowego Salonu Sław w 2018 r.

Jon Bon Jovi - lider i wokalista amerykańskiej formacji - do wspólnego występu zaprosił wówczas Samborę i Sucha.



"To zawsze wspaniałe uczucie zobaczyć się z chłopakami. Między nami jest dużo miłości. Byłem w zespole 31 lat. Grałem koncerty co wieczór - mógłbym to zrobić nawet przez sen" - opowiadał wtedy gitarzysta w "Billboardzie".

Bon Jovi w Warszawie - 12 lipca 2019 r. 1 / 19 Zobacz zdjęcia z koncertu Bon Jovi na PGE Narodowym w Warszawie z 12 lipca 2019 r. Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik

Richie Sambora wróci do Bon Jovi?

W ostatnim czasie Sambora pojawił się w brytyjskiej edycji programu "The Masked Singer" (występował przebrany za Ziemniaka). Gdy został zdemaskowany i odpadł z show, rozmawiał z Absolute Radio. To wówczas sensacyjnie ujawnił, że trwają rozmowy w sprawie jego powrotu do Bon Jovi.



Wideo Jacket Potato Performs "Go Your Own Way" by Fleetwood Mac | Season 4 Ep6 | The Masked Singer UK

"Myślę, że w tym momencie nie ma powodu, żeby tego nie robić. Jon miał trochę problemów z głosem i potrzebował trochę oddechu. Nie wiem, kiedy z tym się zbierze i kiedy do tego dojdzie, ale naprawdę musimy wyjść razem i zrobić to dla fanów. Czuję drugie zobowiązanie" - zadeklarował Richie Sambora.

Do największych przebojów Bon Jovi należą m.in. "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer", "Wanted Dead or Alive", "It's My Life" czy "Bed Of Roses".