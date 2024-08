Radykalna zmiana w programie TVP. Żegna się kolejna gwiazda

Niedawno Telewizja Polska opublikowała zwiastun nadchodzącego sezonu "Jakiej to melodii?", w którym obwieściła powrót Roberta Janowskiego do programu. Tym samym pożegnała poprzedniego gospodarza Rafała Brzozowskiego, co wywołało ogromne kontrowersje wśród widzów show. Wyszło na jaw, że to nie jest jedyna zmiana w programie TVP.