"Cześć! Pierwszy raz mówię o tym co czuję i nie jest to dla mnie łatwe, bo zazwyczaj na moim profilu dzielę się z wami samymi pozytywnymi rzeczami, ale rzeczywistość jest nieco inna i przyszedł czas żeby być całkiem szczerym przed sobą i przed Wami. Nie zawsze jest kolorowo. Wierzę, że będzie dobrze, jestem z wami. Za niedługo nowe piosenki. Staram się dla siebie i dla was. Ściskam!" - napisał we wstępie.



"10 lat. Aż 10. Tyle lat walczę o siebie i będę dalej, bo wiem, że są tu osoby, które we mnie wierzą, ale nie ukrywam, że czasem jest mi naprawdę ciężko. Muzyka zawsze byłą dla mnie autoterapią, ale od jakiegoś czasu chodzę na taką prawdziwą terapię. Za długo się męczyłem, za długo źle o sobie myślałem, za długo nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, kiedy nic się nie układało, a ja wpadałem w coraz większy dół" - ujawnił muzyk.

Na wyznanie Dudka błyskawicznie zareagował Baron, który wsparł swojego podopiecznego z "The Voice of Poland" . "Panie Dominik! Jesteś Pan wielki!" - napisał.

Kim jest Dominik Dudek? Zrobił furorę w "The Voice of Poland"

Dominik Dudek pochodzi z Młynnej koło Limanowej. Przed zdobyciem popularności pracował w firmie budowlanej swojego ojca i mieszkał w Krakowie.



Zwycięzca "The Voice of Poland" od wielu lat próbował zaistnieć na scenie muzycznej. Do tej pory udawało się to z różnym skutkiem. Dominik Dudek ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach. "Akademię skończyłem na saksofonie, ale miałem też fortepian, gram na gitarze, gram na basie, perkusji..." - opowiadał w "Pytaniu na Śniadanie".



Przed "The Voice of Poland" Dudek spełniał się w zespole Redford. Na Youtube można odnaleźć sporo ich piosenek, a najpopularniejszym singlem grupy jest numer "Drzazgi". Piosenkę "On My Own" Dudek wykonał podczas przesłuchań w ciemno w "The Voice of Poland".



Jeszcze wcześniej na talencie Dudka poznał się szkocki wokalista i producent Edwyn Collins, który w przeszłości nagrał światowy przebój "A Girl Like You". Jednak współpraca z nim nie przyniosła oczekiwanych efektów.



W "The Voice of Poland" Dominik Dudek przyznał, że różne niepowodzenia skłaniały go nawet do zakończenia przygody z muzyką. Jednak do zgłoszenia się do talent show i spróbowania raz jeszcze zachęciła go dziewczyna, Ola.

Występ w programie wokalisty zakończył się całkowitym sukcesem. Dominik został zwycięzcą programu oraz podpisał kontrakt z wytwórnią Universal. W 2023 roku z piosenką "Be Good" walczył o wyjazd na Eurowizję. Wydał też EP-kę "Ja śnię". W 2024 roku ma ukazać się jego debiutancka płyta.