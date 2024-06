Tarja Turunen była wokalistką grupy Nightwish do 2006 r., kiedy to rozpoczęła trwającą do dziś karierę solową. Z kolei Marko Hietala w tym zespole spędził dwie dekady, a rozstał się z nim w 2021 r. Poza tym basista i wokalista występował w formacji Tarot i współpracował z Delain i Amorphis.

Reklama

Na własny rachunek nagrał płytę "Pyre of Black Heart", którego fińska wersja ukazała się w 2019 roku, a anglojęzyczna rok później. Marko kontynuuje swoją solową podróż, a w połowie marca wypuścił nagrany wspólnie z Tarją Turunen utwór "Left on Mars".

Tarja Turunen i Marko Hietala razem. Gdzie odbędą się koncerty w Polsce?

Ten numer - a także utwory z repertuaru Nightwish - usłyszą fani podczas trasy "Living The Dream Together Tour 2025". W jej ramach muzycy z Finlandii ponownie przyjadą do Polski na trzy występy.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 21 czerwca o godzinie 12:00.