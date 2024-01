Prześladowczyni gwiazdora zatrzymana. "Był naprawdę wstrząśnięty"

Oprac.: Mateusz Kamiński Wiadomości

To kolejna podobna sprawa w ostatnim czasie. Niedawno informowano, że zatrzymano stalkera Taylor Swift. Teraz okazuje się, że funkcjonariusze londyńskiej policji zdołali zatrzymać kobietę, która nękała Harry'ego Stylesa. Okazała się nią być 35-letnia Myra Carvalho. Postawiono jej zarzut nękania i wywołania u wokalisty "emocjonalnego cierpienia". "Harry był naprawdę wstrząśnięty tą sytuacją" - mówi w rozmowie z mediami znajomy twórcy przeboju "As It Was".

Harry Styles na spacerze po londyńskim Soho /WJ_Images / BACKGRID / Backgrid UK / Forum /Agencja FORUM