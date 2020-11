Przed finałem "The Four. Bitwa o sławę": Jurorzy i Natalia Szroeder z występami specjalnymi

W piątkowy wieczór (13 listopada, początek godz. 22) poznamy zwycięzcę programu "The Four. Bitwa o sławę". Specjalne występy w show Polsatu szykują jurorzy: Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach oraz prowadząca Natalia Szroeder.

Natalia Szroeder prowadzi program "The Four. Bitwa o sławę" /Mateusz Jagielski /East News

Przypomnijmy, że "The Four. Bitwa o sławę" to polska wersja stworzonego w 2018 roku dla FOX formatu "The Four: Battle for Stardom".



Reklama

Nowy program Polsatu to talent show, którego uczestnikami są wyłonieni z castingów utalentowani wokaliści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Formuła programu składa się z dwóch rund. W pierwszej części występy uczestników oceniają jurorzy - w polskiej wersji w tej roli pojawili się Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach. Program prowadzi Natalia Szroeder ( sprawdź! ).



"The Four - Bitwa o sławę": Prezentacja uczestników i jurorów 1 / 17 Igor Herbut, Natalia Szroeder, Natalia Nykiel i Kuba Badach Źródło: AKPA Autor: Michał Baranowski udostępnij

Wymogiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie pozytywnych not od wszystkich jurorów (którzy głosują na "tak" lub "nie"). W drugiej rundzie wokalista rywalizuje z jednym uczestnikiem z tzw. "wielkiej czwórki" (w tym gronie znajdują się już wcześniej wyłonieni przez jurorów wokaliści, którzy walczą o pozostanie w projekcie).

Po nagraniu połowy serii, czyli czterech z ośmiu planowanych odcinków, wybuchła pandemia (wiosną wyemitowano dwa odcinki). Twórcy "The Four" nie mogli kontynuować nagrań, ponieważ ten format zakłada obecność w studiu blisko 500-osobowej publiczności decydującej o losach uczestników. W trosce o bezpieczeństwo gwiazd, uczestników oraz osób pracujących przy tworzeniu show podjęto decyzję o zakończeniu pierwszego sezonu programu na tym etapie.

Wideo "The Four. Bitwa o sławę" - odc. 4 (Polsat/Ipla)

Za nami czwarty nagrany wcześniej odcinek, a już w piątek (13 listopada) odbędzie się wielki finał "The Four" na żywo. Ten odcinek specjalny będzie realizowany bez udziału publiczności, przy zastosowaniu wszystkich wymogów sanitarnych. Zwycięzcę programu wybiorą widzowie za pomocą głosowania internetowego na żywo.

Po emisji czwartego odcinka widzowie mogą głosować za pomocą strony internetowej na swoich faworytów, którzy w którymś momencie programu utracili fotel Czwórki. W finale powróci dwoje z nich, aby go odzyskać. Rywalizacja będzie bardzo zacięta, gdyż członkowie Czwórki będą musieli mierzyć się nie tylko z nimi, ale również ze sobą nawzajem! Tylko jeden z nich zostanie wielkim zwycięzcą polskiej edycji "The Four". Na triumfatora czeka 100 tysięcy złotych.

Szansę na powrót do programu mają Sabina Jeszka, Kuba Krupski, Julia Szwajcer, Ewa Ekwa i Filip Czarnecki.