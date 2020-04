Natalia Szroeder i "Pestki". Wokalistka śpiewa o Quebonafide? Zobacz teledysk i sprawdź tekst

"Wracam do was z dźwiękami, które mają dla mnie wyjątkowe znaczenie" - tak Natalia Szroeder mówi o swojej najnowszej piosence "Pestki".

Natalia Szroeder prezentuje nowy teledysk /Adam Jankowski / Reporter

"Przez ostatnie dwa lata każdą wolną chwilę spędziłam w studiu. Najróżniejszych kombinacji było co nie miara. Rozczarowań, frustracji, zwątpień - oj tak. Duuużo. Aż w końcu skumałam o co mi tak naprawdę chodzi" - opowiada Natalia Szroeder.

Reklama

"'Pestki' zaprowadzą Was do miejsca, którego ja poszukiwałam przez bardzo długi czas. Chodźcie, tam jest naprawdę fajnie! A to dopiero początek" - dodaje niespełna 25-letnia wokalistka.

Autorami piosenki są Natalia Szroeder i Archie Shevsky (Konrad Biliński, pianista współpracujący z m.in. Natalią Kukulską i Kasią Dereń, a także z Natalią Szroeder przy płycie "NATinterpretacje").

W nakręconym przez Adama Romanowskiego (High Spot) teledysku wykorzystano materiały z archiwum prywatnego wokalistki, która jest w związku z raperem Quebonafide.

Clip Natalia Szroeder Pestki

Sprawdź tekst piosenki "Pestki" w serwisie Teksciory.pl!

Natalia Szroeder swoją muzyczną przygodę rozpoczynała jak była dzieckiem. Na początku brała udział w programie "Od przedszkola do Opola". W 2011 roku została laureatką jednego z odcinków "Szansy na sukces" wykonując utwór z repertuaru Maryli Rodowicz "Cicha woda".

Natalia Szroeder walczy z kreacją 1 / 7 Natalia Szroeder zmaga się z kreacją podczas koncertu "Miłość jest wszystkim" w Gdyni Źródło: Reporter Autor: Wojciech Strozyk/ udostępnij

Coraz większą popularność zaczęła zdobywać od 2012 roku nagrywając własne single oraz współpracując z Liberem. Na jej solowy album fani musieli trochę poczekać, płyta "NATinterpretacje" ukazała się w 2016 roku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Szroeder o płycie "NATinterpretacje" INTERIA.PL

Szroeder brała też udział w popularnych programach: w 2015 roku w "Twoja twarz brzmi znajomo", wygrała też siódmą edycję programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" (2017 r.).

Wokalistka prowadzi też nowy muzyczny show Polsatu "The Four. Bitwa o sławę". Program po emisji drugiego odcinka został zawieszony w związku z pandemią koronawirusa.



Pierwsze informacje o drugiej płycie pojawiły się jeszcze na początku 2016 r. Dotychczas poznaliśmy single "Parasole", "Nie oglądam się" i "Nie mów nic".