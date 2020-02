"The Four – Bitwa o sławę": Leszko, Harb, Jeszka i Krupski. Kim są uczestnicy programu?

Karolina Leszko, Sami Harb, Sabina Jeszka i Kuba Krupski to pierwszych czworo uczestników, którzy będą bronić swoich pozycji w programie Polsatu "The Four – Bitwa o sławę". Widzowie mogą kojarzyć ich z innych programów typu talent show.

Sami Harb, Sabina Jeszka, Karolina Leszko i Kuba Krupski powalczą z innymi uczestnikami w "The Four - Bitwa o sławę". / Michał Baranowski / AKPA

"The Four - Bitwa o sławę" to polska wersja stworzonego w 2018 roku dla FOX formatu "The Four: Battle for Stardom".



Reklama

Jest to talent show, którego uczestnikami są wyłonieni z castingów utalentowani wokaliści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Formuła programu składa się z dwóch rund. W pierwszej uczestnicy muszą zaśpiewać na żywo przed jurorami oraz publicznością studyjną. Ich występ oceniają jurorzy. Wymogiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie pozytywnych not od wszystkich jurorów (którzy głosują na "tak" lub "nie").

W drugiej rundzie wokalista rywalizuje z jednym uczestnikiem z tzw. "wielkiej czwórki" (w tym gronie znajdują się już wcześniej wyłonieni przez jurorów wokaliści, którzy walczą o pozostanie w projekcie). Po występie duetu zgromadzona w studiu publiczność decyduje o tym, kto ma zostać w programie. W finale programu z "wielkiej czwórki" wyłoniony zostanie zwycięzca.

"The Four - Bitwa o sławę" od innych programów muzycznych różni się brakiem przesłuchań scenicznych. Pretendenci od razu śpiewają przed publicznością studyjną i sędziami.

"The Four - Bitwa o sławę": Prezentacja uczestników i jurorów 1 / 17 Igor Herbut, Natalia Szroeder, Natalia Nykiel i Kuba Badach Źródło: AKPA Autor: Michał Baranowski udostępnij

Na oficjalnej prezentacji programu Polsat ujawnił "wielką czwórkę". Znaleźli się w niej: Sabina Jeszka, Karolina Leszko, Sami Harb oraz Kuba Krupski.

Sabina Jeszka była jedną z rewelacji najbardziej rozśpiewanej edycji "Mam talent" (jesień 2010 r.) - w finale na 10 uczestników aż ośmiu było związanych z muzyką.



Najlepszą trójką telewidzowie wybrali wówczas Magdę Welc, Kamila Bednarka i Piotra Lisieckiego, a Sabina otrzymała nagrodę specjalną - 100 tys. zł. "Narodziła się wielka gwiazda" - komentowała jurorka Małgorzata Foremniak.



"Sabina, to jest twój moment, jesteś gotowa na sukces, masz w sobie taki luz, taką parę, że ja mam ciary na całym ciele. Jesteś wielka" - chwaliła w tamtym czasie uczestniczkę Agnieszka Chylińska.



Wideo DJ Adamus i Sabina Jeszka w "King of My Castle" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Jednak Jeszka nie zrobiła wielkiej kariery. Skończyło się na kilku singlach oraz występach w programie "Jaka to melodia?". Chylińska po latach wprost nazwała ją jednym z największych zawodów i zmarnowanym talentem. Wokalistka broniła się, twierdząc, że jurorka nie ma pojęcia, co działo się z nią w ostatnich latach.



Wideo Agnieszka o zmarnowanych talentach. Pamiętacie kogoś? [Mam Talent! TV]

Wzloty i upadki zaliczał również Kuba Krupski. Jesienią 2011 roku razem z zespołem Kamień Kamień Kamień dotarł do finału drugiej edycji programu "Must Be The Music". Pół roku później rozstał się z formacją. W 2012 roku razem ze swoim nowym projektem Tune wystąpił w programie "Poziom 2.0" emitowanym przez TVP2 oraz TVP Kultura. Z nim także dostał się do finału "Must Be The Music". W czwartej edycji show Polsatu otrzymał miano najbardziej charyzmatycznego wokalisty programu.

Grupa Tune wydała do tej pory trzy albumy studyjne, ostatni z nich ukazał się w 2017 roku ("III"). Ponadto Krupski działał też w projekcie YU razem ze swoją partnerką Samanthą Janas oraz Scottem Andrewsem. Muzyk spełnia się tez jako songwriter, współpracował również m.in. z Lanberry i Mają Hyży.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zaskakujący powrót w "Must Be The Music" Interia.tv

Na brak doświadczenia narzekać nie będzie też Karolina Leszko - widzowie mogą ją pamiętać z pierwszej edycji "The Voice of Poland" (dołączyła do grupy Kayah). Na etapie bitew odpadła z późniejszym finalistą Mateuszem Krautwurstem, a trenerzy mówili o niej wprost - "genialna". To właśnie przez nią Kayah chciała zrezygnować z "The Voice of Poland", nie mogąc wybrać osoby, która ma pożegnać się z programem.

Karolina w duecie z grającym na klawiszach Alexem Sito pojawiła się też w siódmej edycji "Must Be The Music" - mimo pozytywnych ocen jurorów (trzy głosy na "tak") nie znaleźli się jednak w półfinałach.

Wideo The Voice of Poland - Mateusz Krautwurst i Karolina Leszko - "If I Aint't Got You" - Bitwa

Jesienią 2015 r. Leszko ponownie próbowała swoich sił w "The Voice of Poland" - podczas przesłuchań w ciemno wszyscy trenerzy. Wokalistka zdecydowała się przystąpić do drużyny Andrzeja Piasecznego. Tym razem uczestniczka pożegnała się z show na etapie nokautu.



Wideo The Voice of Poland VI - Karolina Leszko - "Get Here" (przesłuchania w ciemno)

Jesienią 2019 roku Leszko przypomniała o sobie, gdy oczarowała swoim głosem Michaela Buble podczas jego koncertu.



Zdecydowanie najkrótszą przygodę z telewizyjnymi formatami ma Sami Harb. Pochodzący z Libanu wokalista zjawił się w siódmej edycji programu i oczarował trenerów, a przede wszystkim Andrzeja Piasecznego. Wokalistka dotarł do półfinału show, gdzie musiał uznać wyższość przyszłego zwycięzcy, Mateusza Grędzińskiego.



Wideo The Voice of Poland VII - Sami Harb - „Love On The Brain” - Przesłuchania w ciemno

Przypomnijmy, że jurorami "The Four - Bitwa o sławę" będą Natalia Nykiel (sprawdź!), Kuba Badach (posłuchaj!) oraz Igor Herbut (sprawdź!). Program poprowadzi natomiast wokalistka Natalia Szroeder.