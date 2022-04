Wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą rozpoczęła się 24 lutego nad ranem. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada. W pomoc angażują się również muzycy.



Na pomysł stworzenia nowej wersji utworu Deep Purple wpadł historyk Mariusz Zajączkowski, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, który zajmuje się relacjami polsko-ukraińskimi. Był również związany z branżą muzyczną jako wokalista jednego z lubelskich zespołów.

W projekt zaangażowali się Wojciech Cugowski (wokal, gitary), Mariusz Zajączkowski (wokal), Michał Denis (wokal), Bogdan Bracha (fujarki karpackie/sopiłki), Anna Kołodziej (nyckelharpa), Marcin Skrzypek (cymbały), Maria Dobrzańska (hammond, synthlead), Marcin Fidecki (hammond), Artur Daniewski (gitara basowa), Tomasz Deutryk (perkusja). W piosence można usłyszeć również wokal pomysłodawcy.

Reklama

Wideo Child In Time / Aркан - Lubelscy Artyści dla Ukrainy

"Chcemy zwrócić uwagę na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, co nas przecież bardzo dotyczy, bo jest tak blisko naszego kraju. Poza tym, to co nagrywamy, to piękna muzyka. To utwór zespołu Deep Purple, który w swojej wymowie jest antywojenny. Nie trzeba tu nic dodawać" - mówił Cugowski.

"Drogie dziecko z czasem dostrzeżesz granicę / Granicę wyznaczoną pomiędzy dobrem i złem / Spójrz na tego ślepca strzelającego do Świata / Kule latają, zbierają żniwo" - słyszymy w tekście utworu.

Wideo Deep Purple-Child in Time

W nowej aranżacji pojawiły się elementy ukraińskiej muzyki ludowej - męski taniec pochodzący z Huculszczyzny. "Tradycyjną muzykę Ukrainy zgłębiamy od początku istnienia Orkiestry. Niejeden raz gościliśmy w ukraińskich domach. Nigdy nie odmówiono nam pomocy" - komentował jeden z muzyków Bogdan Bracha.

Concert for Ukraine w Birmingham - 29 marca 2022 r. 1 / 8 Camila Cabello i Ed Sheeran Źródło: Getty Images Autor: John Phillips/Disasters Emergency Committee udostępnij