Niemiecki zespół hardrockowy Scorpions stworzył swój największy przebój "Wind Of Change"( posłuchaj! ), który stał się hymnem zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu Związku Radzieckiego na początku lat 90. Niedługo po inwazji Rosji na Ukrainę, grupa stanowczo poparła napadnięty kraj. "Nie przerywajcie dialogu. Słowa są lepsze od kul. Nasze serca i modlitwy są przy Ukraińcach" - brzmiała treść grafiki na Facebooku zespołu. Na zdjęciu można było zobaczyć lidera, Klausa Meine.

Na jednym z ostatnich koncertów grupa zdecydowała się zadedykować ten wielki przebój Ukraińcom. "Następny utwór to wołanie o pokój i myślę, że dziś powinniśmy to wykrzyczeć jeszcze głośniej! Dedykujemy ten utwór dla wspaniałych ludzi Ukrainy - powiedział ze sceny frontman Klaus Meine, ale na tym nie poprzestał. Pierwsza zwrotka tego ponad 30-letniego hitu zawierała zmienione frazy, które były wyświetlane na ekranie tak, aby fani również mogli je zaśpiewać w nowej wersji: "Posłuchaj mego serca, ono mówi Ukraina i czeka, by zmienił się wiatr/Ciemne i samotne noce, nasze nadzieje i sny nie umrą, czekając na zmianę wiatru" - brzmi zmieniony fragment piosenki.

Wideo Scorpions Live in Las Vegas 2022. Winds of Change. ( Dedicated to Ukraine)

Innym akcentem nawiązującym do wsparcia Scorpions dla Ukrainy była gitara Matthiasa Jabsa przemalowana w niebiesko-żółte barwy. Rozpoczęta właśnie trasa Scorpions promuje ich najnowszy krążek "Rock Believer", dlatego w koncertowej setliście nie zabrakło nowych piosenek jak "Peacemaker" i "Seventh Sun". Spragnieni dźwięków fani usłyszeli też piosenki, na które zawsze czekają, czyli "Send Me an Angel", "Big City Night", "Rock You Like a Hurricane".

W sumie na koncercie w Las Vegas Scorpions zagrali 19 kawałków, swoje solówki mieli także gitarzysta Paweł Mąciwoda i perkusista Mikkey Dee. Do Polski w ramach trasy Rock Believer Tour zespół przyjedzie 28 maja, wystąpi w TAURON Arenie Kraków. Bilety na wydarzenie wciąż są dostępne. Organizatorem wydarzenia jest agencja Prestige MJM.